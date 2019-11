Offerte su Blink e Blink XT2, le telecamere di sicurezza di Amazon già in forte sconto

In vista del Black Friday Amazon non perde occasione per promuovere i suoi prodotti Smart ad un prezzo molto ridotto rispetto al normale. Sono infatti in offerta gli articoli di videosorveglianza compatibili con Alexa come la videocamera Blink XT2 per esterni e la più semplice telecamera Blink per interni, entrambe gestibili tramite app disponibile per IOS e Android.

Entrambi i tipi di telecamera hanno una batteria dalla durata di 2 anni e sono compatibili con Alexa. La Blink XT2 è dotata di un audio bidirezionale e resiste alle intemperie senza alcun problema, cosa che la rende adatta sia in esterni che in interni. Inoltre permette di personalizzare l’area di rilevazione del movimento in modo da far ricevere solo le notifiche rilevanti. Il salvataggio in cloud permette di archiviare centinaia dei filmati anche notturni grazie agli infrarossi di cui è dotata, tutto questo senza ulteriori contratti di servizio o costi mensili aggiuntivi.

Blink per interni invece è dotato di una modalità di streaming “live view” in cui le telecamere sono facili da controllare tramite l’apposita app o con i comandi vocali di Alexa. Quando viene rilevato un movimento invia una notifica direttamente sul cellulare e inizia a registrare in HD un filmato che viene poi trasferito in cloud, anche in questo caso senza costi aggiuntivi. rispetto a Blink XT2 questa soluzione offre un notevole risparmio acquistando i pacchetti con 2 o più telecamere.

Offerte su Nuova Blink XT2 e Blink

Nuova Blink XT2

Sistema Blink per interni

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!