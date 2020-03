Offerte del giorno Amazon, 30€ di sconto su Echo Show 5 e sconti su aspirapolveri robot

Mentre tutti siamo costretti dalla situazione attuale, volenti o nolenti, a stare chiusi in casa, uno dei pochi servizi che ci sta garantendo la normalità è sicuramente lo shopping online. In questa giornata come al solito Amazon ci propone molte offerte interessanti ma ci concentriamo su alcune in particolare. Sicuramente molto interessante lo sconto di 30€ sullo smart speaker Echo Show 5 che passa da 89 a 59€. Echo Show 5 è uno degli ultimi dispositivi usciti di casa Alexa e, grazie al suo display da 5″, lo speaker integrato e la webcam si rivela un ottimo dispositivo anche effettuare videoconferenze tramite skype, quindi un buon supporto in questo periodo si smart working. Oltre a questo sono ovviamente disponibili tutte le caratteristiche classiche dei dispositivi Alexa con il plus dello schermo.

Un’altra cosa su cui possiamo investire il nostre tempo in queste settimana è sicuramente la pulizia della casa. Ma una mano va sempre bene e un robot aspirapolvere viene sicuramente in nostro aiuto. Oggi Amazon propone alcuni modelli interessanti, partendo da un prodotto base come il Philips SmartPro Easy, disponibile praticamente a metà prezzo, per passare a modelli più completi e orientati principalmente a chi possiede animali domestici come quelli della linea Neato Robotics. Tutti prodotti di ottima qualità e che garantiscono buoni risultati alleggerrendo di molto la routine giornaliera.

