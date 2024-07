Offerte TOP su Echo, Kindle e dispositivi Amazon [Prime Day 2024]

Durante il Prime Day, i dispositivi Amazon sono tra quelli garantiti in offerta. Questo non sorprende, considerando che sono prodotti direttamente dall'azienda o in stretta collaborazione con essa. Parliamo di prodotti come gli Echo, le Fire Stick (note per le loro vendite elevate) e le telecamere di sorveglianza smart.

Come per il nostro articolo principale del Prime Day 2024, qui concentreremo le migliori offerte esclusivamente sui dispositivi Amazon. La condizione per accedere a queste promozioni rimane la stessa: se non siete già abbonati ad Amazon Prime, è il momento perfetto per farlo, poiché è l'unico modo per beneficiare di questi sconti. Le offerte disponibili compenseranno subito il costo dell'abbonamento stesso.

Le migliori offerte sui dispositivi Amazon del Prime Day 2024