Questo SSD magnetico è la soluzione definitiva per l'archiviazione on-the-go, oggi con DOPPIO SCONTO!

Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni per il vostro iPhone 15 o 16, l’SSD magnetico esterno ORICO da 1TB rappresenta un'opportunità da non perdere. Attualmente disponibile su Amazon a soli 89,69€, grazie all’attivazione di due coupon direttamente sulla pagina del prodotto, offre uno sconto complessivo del 31% rispetto al prezzo consigliato di 129,99€.​

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto complessivo del 31% durante il checkout

Vedi offerta su Amazon

SSD magnetico esterno ORICO 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo SSD portatile è progettato specificamente per i dispositivi con porta USB-C, come gli iPhone 15 e 16, e offre una velocità di trasferimento fino a 2000 MB/s. Tale velocità consente la registrazione diretta di video in formato 4K ProRes HDR a 120 fps, senza necessità di trasferimenti intermedi, rendendolo ideale per fotografi e videomaker professionisti.​

Il design compatto e leggero (6x6,8x0,7 cm per 41 g) permette di portarlo ovunque, mentre il corpo in alluminio assicura un raffreddamento rapido e una maggiore sicurezza dei dati. L’anello magnetico incluso garantisce una connessione stabile al dispositivo, evitando cadute accidentali durante l'uso.​

In definitiva, l’SSD magnetico esterno ORICO da 1TB offre prestazioni elevate, compatibilità con i dispositivi più recenti e un design pensato per la mobilità. L'attuale offerta su Amazon rappresenta un'ottima occasione per dotarsi di un dispositivo affidabile e performante a un prezzo competitivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida ai migliori SSD esterni per ulteriori consigli.