Oggi niente hamburger, McDonald's ha i computer impallati in tutto il mondo

I ristoranti McDonald's stanno attualmente affrontando interruzioni globali nei loro sistemi informatici, che impediscono ai dipendenti di elaborare ordini e accettare pagamenti, portando addirittura alla chiusura di alcuni negozi per l'intera giornata.

Queste interruzioni sono cominciate durante la notte e stanno colpendo i ristoranti in tutto il mondo, inclusi quelli negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia, in Canada, nei Paesi Bassi, in Italia, in Nuova Zelanda e nel Regno Unito.

In una dichiarazione inviata a BleepingComputer, McDonald's ha confermato di essere a conoscenza del problema tecnologico e ha assicurato che si sta lavorando per risolverlo al più presto. Hanno espresso gratitudine ai clienti per la loro pazienza e si sono scusati per eventuali disagi causati, specificando che il problema non è legato a un evento di sicurezza informatica.

McDonald's Japan ha anche emesso delle scuse, confermando che molti dei suoi negozi nel paese hanno dovuto chiudere temporaneamente a causa delle interruzioni del sistema di punto vendita.

La notizia delle interruzioni si è rapidamente diffusa su Reddit, dove i dipendenti hanno condiviso le loro difficoltà nel prendere ordini, processare pagamenti e aprire casse a causa dell'inattività dei sistemi di punto vendita (POS).

Alcuni negozi rimangono chiusi fino a quando il problema non viene risolto, mentre altri dipendenti hanno segnalato di dover prendere ordini su carta e accettare solo pagamenti in contanti.

Sebbene molti negozi siano ancora interessati dall'interruzione, ci sono segnalazioni di una ripresa in alcuni casi, con i sistemi POS che tornano gradualmente online.