Se non siete ancora convinti di spendere una cifra importante per un robot aspirapolvere, il momento perfetto per iniziare è adesso. Su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere K5B 2 in 1 a un prezzo davvero imbattibile: grazie a uno sconto del 55% e a un ulteriore coupon del 10%, potete portarvelo a casa a soli circa 90€. Un investimento contenuto che vi permette di sperimentare la comodità della pulizia automatica senza rinunciare a qualità e funzionalità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

OKP K5B, chi dovrebbe acquistarlo?

Il design compatto del K5B, con un corpo sottile di appena 7,7 cm, gli consente di raggiungere anche gli angoli più nascosti della casa, eliminando efficacemente la polvere e i detriti da sotto mobili, divani e letti. Non dovrete più preoccuparvi di quelle aree difficili da raggiungere con un aspirapolvere tradizionale: la vostra casa sarà pulita in modo uniforme, senza angoli morti. Inoltre, grazie alla sua porta di aspirazione con spazzola antigroviglio, è particolarmente indicato per chi vive con animali domestici, in quanto evita l’intasamento causato dai peli.

Oltre alla funzione di aspirazione, questo modello offre anche un sistema di lavaggio pavimenti: con una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa e un pratico supporto magnetico per il mocio, il K5B è in grado di catturare polvere e capelli con grande efficacia. La doppia funzionalità consente di risparmiare tempo e ottenere risultati migliori con una sola passata, rendendo la pulizia quotidiana ancora più semplice e automatizzata.

Infine, il robot è dotato di una navigazione intelligente con sistema antiostacoli aggiornato, ideale per evitare mobili, scale e pareti chiare. Il tutto è facilmente controllabile tramite l'app OKP o attraverso comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Con un’autonomia fino a 120 minuti e la funzione di ricarica automatica, il K5B è il vostro alleato perfetto per mantenere ogni stanza pulita, senza sforzo e con il minimo investimento.

