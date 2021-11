Oltre 140 milioni di cinesi hanno già un conto in yuan digitali

Deciso a sostituire il contante nelle transazioni quotidiane, lo yuan digitale si sta diffondendo sia tra gli individui che tra le aziende, secondo il capo del Digital Currency Institute della banca centrale cinese, Mu Changchun, che ha recentemente dichiarato che il numero di singoli account in yuan digitali ha raggiunto i 140 milioni mentre le aziende hanno creato altri 10 milioni di account.

Mentre la data di lancio ufficiale non è ancora chiara, la Cina ha continuato ad espandere il lancio delle prove in più di una dozzina di regioni. Con una vasta gamma di commercianti di servizi pubblici, servizi di ristorazione, trasporti, vendita al dettaglio e servizi governativi che accettano la CBDC, le persone hanno speso 62 miliardi di yuan, utilizzando portafogli e-CNY a partire da ottobre 2021.

La Cina sta cercando di sostituire completamente i pagamenti in contanti con lo yuan digitale e il Paese ha continuato le sue ampie prove nelle principali città da aprile 2020. La CBDC cinese è controllata, tracciata e registrata sulle app per smartphone dal governo cinese.

Un anno fa, durante la stessa conferenza, il governatore della PBoC, Yi Gang, aveva detto che nel progetto pilota dello yuan digitale 2 miliardi di yuan erano stati spesi da persone in quattro milioni di transazioni in quattro città. Questo significa che in un anno l’utilizzo della e-yuan è aumentato di oltre il 3.000% del volume delle transazioni.