Optimus Prime LEGO a prezzo bassissimo! Solo 125€

Mentre su Amazon è in corso la settima giornata di offerte (che vi consigliamo di seguire nella nostra rassegna stampa in tempo reale), anche sul LEGO Store sono partiti i saldi per il Black Friday. Vi segnaliamo, dunque, che tra i tantissimi set in sconto vi è quello dedicato a Optimus Prime, disponibile a soli 125,99€ invece di 179,99€!

Lego Optimus Prime, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set Lego Optimus Prime rappresenta un acquisto, o un'idea regalo, perfetto per tutti i fan dell'universo dei Transformers o dei Lego. Il kit consente di trasformare Optimus Prime da robot a camion, replicando le iconiche scene degli anni '80 della saga Transformers. Il modello, infatti, è ricco di dettagli, con 19 punti di snodo e un torace apribile, arricchito da una targhetta con i dati di Optimus Prime.

Il modellino da costruire è un perfetto Optimus Prime 2 in 1, iconico leader degli Autobot. All'interno del set da 1.508 pezzi troverete tutti gli elementi necessari per costruire sia la versione robot che quella camion, oltre agli accessori come un blaster ionico, la Matrice di comando degli Autobot, un'ascia Energon, un cubo Energon e un jetpack.

Insomma, se siete fan di Transformers non possiamo che consigliarvi l'acquisto del set di Optimus Prime, soprattutto con questo sconto del 30%. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile: si tratta di un Lego difficile da trovare, per cui, soprattutto a un prezzo così basso, potrebbe andare esaurito in men che non si dica!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina del Lego Store dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

