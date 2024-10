Con tutti questi accessori inclusi, questo spazzolino smart non può scendere oltre il 54%

Se desiderate ottimizzare la vostra routine di igiene orale tramite uno spazzolino elettrico smart, dotato di un'app che potete installare sullo smartphone per monitorare i progressi nella pulizia dei denti, oggi è difficile trovare uno sconto migliore sul modello Oral-B Smart 4 4500 CrossAction. Attualmente in offerta a soli 49,99€, con un risparmio del 54%, è probabile che questo prezzo non scenda ulteriormente in futuro, specialmente considerando che si tratta di un bundle che include una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B.

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Oral-B Smart 4 4500 è l'ideale per chiunque voglia elevare la propria routine di igiene orale a un livello superiore. Se siete tra coloro che cercano non solo una pulizia profonda ma anche una cura personalizzata delle gengive, questo spazzolino elettrico ricaricabile si presenta come la scelta perfetta. Grazie alle sue 3 modalità di spazzolamento e alla testina rotonda, specificamente progettata per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, garantisce una pulizia ottimale e gengive più sane.

Inoltre, è dotato di un sensore di pressione che avvisa in caso di spazzolamento troppo energico, proteggendo così la sensibilità delle vostre gengive. Per chi è sempre in movimento o ama viaggiare mantenendo un'igiene orale impeccabile, l'Oral-B Smart 4 4500 è accompagnato da una custodia da viaggio premium, rendendo il trasporto semplice e pratico.

La lunga durata della batteria, che supera le 2 settimane con una sola carica completa, significa che vi potete dimenticare del caricabatterie anche in vacanze prolungate. L'aggiunta del dentifricio Oral-B Sensibilità e Gengive Calm Classico è il complemento ideale per chi mira a una soluzione completa per una bocca sana e un sorriso radioso. Con un prezzo di 49,99€, notevolmente ridotto rispetto al prezzo originale di 108,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere per chiunque desideri unire qualità e convenienza nella cura quotidiana dei propri denti e delle proprie gengive.

Vedi offerta su Amazon