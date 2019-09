Osservatorio sulla Cybersecurity del CNR vanta servizi online davvero utili a tutti

L'Osservatorio sulla Cybersecurity del CNR di Pisa è diventato un punto di riferimento per approfondire i temi della cybersicurezza e valutare i rischi.

L’Osservatorio sulla Cybersecurity, sviluppato dal Cybersecurity Lab dell’istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa (IIT-CNR), è diventato un punto di riferimento di eccellenza per tutti coloro che hanno bisogno di approfondire i temi della sicurezza informatica e anche valutare i rischi a cui si è esposti. Si rivolge non solo ai cittadini, ma anche alle imprese e agli enti pubblici.

A parte l’area informativa che si occupa della cronaca di settore, spiccano i servizi, l’area statistica e quella documentale. In linea di massima il portale dovrebbe diventare la prima destinazione per approfondire ogni tema riguardante le vulnerabilità e le minacce in atto. Utile ad esempio l’archivio che vanta più di 40mila mail spam raccolte nell’ultimo anno.

Sono però senza ombra di dubbio i 13 servizi attualmente disponibili a rappresentare il valore aggiunto. Ecco l’elenco