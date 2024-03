Ottieni subito una Carta Veritas MasterCard scontata del 20%

Veritas è un servizio di online banking che ti offre una carta MasterCard Gold o Black per fare acquisti come e dove vuoi, in totale sicurezza e con la massima discrezione. Bastano 5 minuti per registrarsi online e ottenere subito tutti i vantaggi offerti dalla Carta Vertias MasterCard, tra cui la possibilità di effettuare ricariche in contanti e senza effettuare collegamenti con i vostri istituti bancari. Il canone annuo ha un costo di 29,90€ ma grazie a un'offerta speciale, ora puoi ottenere la tua carta con uno sconto del 20%.

Consigliamo ai lettori di verificare termini e condizioni sul sito di Veritas

Carta Veritas MasterCard Gold o Black, a chi serve?

La Carta Veritas MasterCard fa di versatilità e sicurezza i suoi punti di forza, offrendo un conto con IBAN dedicato, opzioni di carta fisica e virtuale e la possibilità di ricarica tramite bonifico, carta di credito o contanti, con un limite di deposito annuale fino a 67.000€. Questa soluzione finanziaria è ideale sia per le spese quotidiane sia per le attività online, come shopping, prenotazioni di viaggio, noleggio auto, e molto altro. In aggiunta, non essendo necessario collegare la carta al conto bancario, permette di effettuare acquisti online con la massima discrezione.

La Carta Veritas MasterCard è perfetta per chi desidera gestire le proprie finanze con eleganza ed efficienza, senza incorrere in scoperti o spese impreviste dato che consente di spendere solo i soldi caricati, senza andare in negativo. Inoltre, con offerte e promozioni speciali, oltre al trasferimento istantaneo gratuito tra conti Veritas, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca una carta prepagata economica ma ricca di funzionalità.

In conclusione, la Carta Veritas MasterCard offre una soluzione economica e flessibile per chi cerca di mantenere il controllo totale sulle proprie spese senza rinunciare alla sicurezza e alla discrezione. Con un prezzo iniziale già vantaggioso al quale si aggiunge uno sconto del 20%, la Carta Veritas rappresenta una scelta ideale per gestire le vostre finanze con stile e semplicità. Non perdere l'opportunità di approfittare di questa offerta limitata per assicurarti una carta che soddisfa tutte le tue esigenze finanziarie.