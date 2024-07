Partecipa al concorso Fanta Carrello di Henkel e prova a vincere tante forniture di prodotti per la casa!

Per coloro che amano i concorsi a premi, ecco una grande notizia: è tornato il tanto atteso Fanta Carrello Henkel 2024! Questo concorso offre a tutti la possibilità di vincere prodotti per la casa riempiendo virtualmente il proprio carrello della spesa. La seconda edizione è attiva fino al 31 dicembre 2024. Henkel vi invita a partecipare gratuitamente e a giocare fino a tre volte al giorno.

Fanta Carrello Henkel, come partecipare e vincere

Partecipare al concorso è semplice e divertente: basta visitare il sito Donnad, registrarsi o accedere con il proprio account, e iniziare a riempire il proprio carrello virtuale. Tra i prodotti a marchio Henkel disponibili, come Dixan, l’ammorbidente, e vari articoli per la cura dei capelli, gli utenti possono scegliere i propri preferiti fino a raggiungere un totale di 35 punti. Una volta completato il carrello, è possibile partecipare all’instant win per scoprire immediatamente se si è vinti tutti i prodotti selezionati.

Durante la precedente edizione, numerosi partecipanti hanno avuto la fortuna di vincere forniture gratuite di prodotti Henkel, rendendo questa iniziativa un’opportunità da non perdere. Con tre possibilità di partecipazione al giorno, ogni utente ha più di un'occasione di provare la propria fortuna e arricchire la propria dispensa con articoli essenziali per la casa e la cura personale.

Il concorso Fanta Carrello Henkel 2024 rappresenta quindi un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano vincere prodotti utili e di qualità. Con la semplice registrazione su Donnad e la compilazione del carrello virtuale, ogni giorno potrete tentare la fortuna e aggiudicarvi gratuitamente i vostri prodotti preferiti. Consultate il regolamento completo per tutti i dettagli e preparatevi a riempire il carrello della spesa virtuale con Henkel!

