Party di Halloween Sperlari: gioca e vinci una smart TV da 43"!

Se amate la dolcezza dei prodotti Sperlari e volete aggiungere un tocco di stile alla vostra casa, l’occasione giusta è arrivata! Sperlari lancia il concorso "Sperlari ti invita al Party", attivo fino al 10 novembre 2024, con la possibilità di vincere uno dei cinque Samsung Smart TV da 43 pollici messi in palio ogni settimana in modalità instant win.

Concorso "Sperlari ti invita al Party": come partecipare

La partecipazione è semplicissima e accessibile a tutti: acquistate almeno due prodotti Sperlari, Galatine, Saila o Dietorelle tra caramelle, torroni o torroncini. Sono validi sia gli acquisti nei punti vendita fisici che quelli effettuati online presso rivenditori italiani autorizzati, come Amazon, purché i prodotti siano venduti e spediti direttamente da Amazon Italia.

Una volta effettuato l’acquisto, conservate lo scontrino e collegatevi al sito ufficiale del concorso dove potrete registrarvi e inserire i dati dell’acquisto. Grazie alla modalità instant win, scoprirete subito se siete tra i fortunati vincitori e avrete la possibilità di portarvi a casa un TV Samsung Crystal UHD, modello UE43DU7170UXZT, dal valore di 449 euro.

Il televisore in palio è dotato della tecnologia Crystal UHD, che garantisce immagini nitide e colori vividi, arricchendo ogni dettaglio visivo. Con una risoluzione 4K UHD, questo modello è perfetto sia per gli amanti del cinema che per i gamer, grazie al supporto della piattaforma Gaming Hub e alla funzione di Upscaling 4K, che porta ogni contenuto a una qualità superiore. Sarà il compagno ideale per le vostre serate di intrattenimento.

Il concorso è valido fino al 10 novembre 2024, e ogni settimana verrà estratto un fortunato vincitore, quindi affrettatevi! Non lasciatevi scappare questa straordinaria occasione di rendere speciale il vostro Halloween con Sperlari. Partecipare è semplice, veloce e potrebbe farvi vincere un premio eccezionale. Per maggiori informazioni, consultate il regolamento completo sul sito ufficiale del concorso Sperlari.

Visita il sito ufficiale