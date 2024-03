Passa a Hype Next, ottieni subito un bonus di 20€ e tanti vantaggi

HYPE Next è la versione avanzata del conto HYPE che va oltre al semplice conto corrente online, offrendo un ecosistema finanziario completo che ti permetterà di fare acquisti, investire in Bitcoin, e godere di bonifici gratuiti e cashback su un'ampia gamma di prodotti, il tutto con la massima sicurezza e praticità. Per soli 2,90€ al mese potete attivare subito il vostro conto Hype Next ricevendo subito un buono di 20€ e una carta di debito Mastercard da utilizzare in Italia e all'estero.

Registrati a Hype Next

Conto Hype Next, a chi serve?

HYPE Next è un'offerta che si rivolge a tutti coloro che non si accontentano di un semplice conto corrente digitale, ma cercano una soluzione completa per gestire le proprie finanze in modo facile e sicuro. All'attivazione del conto riceverete subito una carta di debito Mastercard che vi permette di prelevare gratuitamente ovunque vi troviate, in Italia e all'estero, offre limiti elevati di saldo e movimenti ed è compatibile con Apple Pay e Google Pay per pagamenti ancora più veloci. Siete appassionati di criptovalute? Bene, sarete felici di sapere che HYPE Next offre anche la possibilità di investire in Bitcoin direttamente dall'app dedicata per smartphone.

Con un limite di prelievo giornaliero di 1.000€ e la possibilità di effettuare ricariche fino a 500€ al giorno, questo conto è ideale per chi desidera una gestione finanziaria fluida e versatile, garantendo al tempo stesso sicurezza e controllo grazie a notifiche push per ogni transazione e opzioni avanzate di sicurezza. HYPE Next offre anche la possibilità di effettuare bonifici gratuiti, sia nazionali che internazionali, un aspetto fondamentale per chi viaggia frequentemente e ha bisogno di trasferire denaro senza spese aggiuntive. Ideale per studenti, giovani professionisti e chiunque cerchi una soluzione di banking flessibile e conveniente, HYPE Next rappresenta la scelta giusta per gestire le proprie finanze in modo intelligente.

Riassumendo, HYPE Next si conferma è un'opzione perfetta per chi cerca un conto corrente avanzato a un prezzo vantaggioso di soli 2,90€ al mese, offrendovi anche un bonus di 20€ al momento dell'attivazione. Con la sua vasta gamma di servizi, dalla gestione dei movimenti e del saldo, ai bonifici gratuiti, fino agli investimenti in Bitcoin e al cashback sugli acquisti, HYPE Next offre un'esperienza finanziaria completa e sicura, adatta alle esigenze di un pubblico moderno e dinamico.