Per Putin le criptovalute comportano rischi elevati

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto un maggiore monitoraggio e regolamentazione delle criptovalute e ha sottolineato che alcuni Paesi in tutto il mondo stanno assistendo a un’adozione significativa delle valute digitali. Attualmente, la regolamentazione delle criptovalute è ancora agli inizi in Russia. Sebbene il governo stia prendendo in considerazione il lancio di una valuta digitale della banca centrale, almeno otto leggi federali e cinque codici legislativi devono essere modificati affinché il rublo digitale abbia effetto.

Inoltre, non esiste alcuna regolamentazione nel paese per quanto riguarda il mining di criptovaluta. Ciò ha portato alcuni a sostenere che $ 2 miliardi di entrate di mining crittografico vengono generate ogni anno in Russia, ma su questi non vengono pagate tasse. A causa della mancanza di un quadro normativo, l’uso della criptovaluta è salito vertiginosamente tra i russi, con transazioni che superano i 5 miliardi di dollari ogni anno.

In altre parti dell’ex Unione Sovietica, anche le criptovalute stanno rapidamente guadagnando terreno. Il Kazakistan è diventato il più grande minatore di bitcoin al mondo per tasso di hash e il suo presidente sta cercando di raccogliere più tasse da tali attività per finanziare le spese del paese. In Ucraina, il governo sta attivamente incoraggiando le operazioni legali di crittografia. L’anno scorso, la città di Olsztyn, in Polonia, ha iniziato ad adottare la blockchain di ethereum per i servizi di emergenza.