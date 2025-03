Per le prossime settimane, solo su Flexispot: risparmia su sedie, poltrone e scrivanie

Con l’arrivo della stagione primaverile, è il momento ideale per dare una nuova energia al vostro spazio di lavoro o a casa, migliorando il comfort e l’ergonomia degli ambienti. Flexispot ha preparato per le prossime settimane delle offerte su una selezione di sedie, poltrone e scrivanie regolabili, tutte pensate per il benessere. Le promozioni, che si articolano in tre fasi, vi permetteranno di acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati.

N.B: inserire il coupon esclusivo "FSToms30" per 30€ di sconto, valido per una spesa superiore a 600€.

Comfort primaverile Flexispot, perché approfittarne?

La prima fase delle offerte sarà attiva fino al 16 marzo e prevede sconti su una selezione di sedie ergonomiche, poltrone e scrivanie. Questo è il momento ideale per approfittare di promozioni su prodotti che combinano design e funzionalità, perfetti per chi desidera migliorare il comfort durante le lunghe ore passate al lavoro o a casa. L’offerta include alcuni dei modelli più apprezzati di Flexispot, pensati per favorire una postura corretta e ridurre lo stress fisico.

Dal 17 al 23 marzo, la seconda ondata di offerte porta nuove opportunità di risparmio con altri modelli di sedie, tavoli e poltrone. Flexispot amplia la sua selezione, introducendo prodotti che possono essere adattati a qualsiasi tipo di spazio, dal piccolo ufficio domestico alla zona relax. In questo periodo, avrete a disposizione articoli che offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, ideali per chi cerca soluzioni ergonomiche.

La terza e ultima fase delle offerte si svolgerà dal 24 al 31 marzo, con sconti su alcuni dei prodotti più richiesti di Flexispot, come la poltrona X2, la scrivania Q8 e la sedia BS6. Questi modelli sono tra i più apprezzati per il loro design innovativo e la capacità di adattarsi alle esigenze ergonomiche di chi li utilizza. La poltrona X2, per esempio, è stata progettata per offrire il massimo supporto alla schiena, mentre la scrivania Q8 è ideale per chi desidera un'area di lavoro versatile e funzionale.

Inoltre, per rendere queste offerte ancora più allettanti, noi di Tom’s offriamo un coupon esclusivo, "FSToms30", che consente di ottenere un ulteriore sconto su tutti i prodotti Flexispot, valido fino a giugno. Questo codice permette di risparmiare ancora di più su un’ampia selezione di articoli, rendendo l’acquisto di una sedia ergonomica, una poltrona comoda o una scrivania regolabile ancora più conveniente.

