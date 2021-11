Perdere il treno delle criptovalute sarebbe pericolosissimo per le banche

Matt Comyn, CEO della Commonwealth Bank of Australia in una recente intervista con Bloomberg, ha rivelato quello che ritiene sia il più grande rischio con le criptovalute oggi. Comyn ha detto che, dato l’aumento delle risorse digitali come settore degli investimenti alternativi, il più grande rischio delle criptovalute è “perdere”, spiegando che, anche se il mercato delle criptovalute è relativamente volatile, le banche devono lavorare per incorporare la tecnologia per soddisfare la domanda dei consumatori. In caso contrario, le banche saranno completamente fuori dal mercato.

Commonwealth Bank of Australia è la più grande banca del Paese e i commenti del CEO sul mercato delle criptovalute arrivano solo un giorno dopo aver acquistato una piccola partecipazione nello scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti Gemini. Gemini ha raccolto ben 400 milioni di dollari nel primo round di finanziamento che ha dato loro una valutazione di circa 7,1 miliardi di dollari. Commonwealth Bank fungerebbe da custode per gli utenti Gemini nell’ambito della sua nuova partnership.

La volatilità del mercato crittografico sembra essere un problema secondario per i principali giganti e istituzioni bancarie che fino a un anno fa non volevano avere nulla a che fare con le criptovalute. Ad oggi, aziende del calibro di JP Morgan, DBS Holdings e molti altri giganti finanziari sono in una frenesia di assunzioni crittografiche. Queste banche stanno anche lanciando nuovi prodotti di investimento criptati ancorati in mezzo all’enorme domanda da parte dei clienti.

“È importante dire che non abbiamo una visione dell’asset class stessa: la vediamo come un asset molto volatile e speculativo”, ha affermato Comyn. “Ma non pensiamo nemmeno che il settore e la tecnologia scompariranno presto. Quindi vogliamo capirlo, vogliamo fornire un’offerta competitiva ai clienti con le giuste informazioni sui rischi”.

Il 2021 ha dimostrato di essere un anno di adozione del mainstream crittografico poiché più aziende mainstream stanno ora mostrando interesse nell’integrazione delle criptovalute o nell’investimento in aziende crittografiche. Un certo numero di società crittografiche come FTX crypto exchange, Gemini, Chainalysis e Blocfi hanno raccolto centinaia di milioni solo quest’anno.