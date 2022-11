Se siete alla ricerca di un kit contenente tutto quello che serve per rendere la casa smart, vi segnaliamo la combo Philips Hue Starter Pack con Echo Dot di 3° generazione, attualmente tra le offerte Black Friday Amazon più vantaggiose. Lo sconto è notevole, parliamo infatti di un ribasso del 43%, sufficiente per permettervi di acquistare questo kit a soli 112,99€ invece di 199,89€.

Un’occasione fantastica per chi ancora non ha provveduto a rendere smart la propria casa, semplificando alcune delle operazioni ricorrenti della quotidianità, come l’accendere e spegnere le luci, chiamare e inviare messaggi senza dover usare le mani o chiedere informazioni sul meteo e traffico. Tutto questo, e molto altro, potrete farlo tramite questo kit che, come detto, include tutto l’occorrente per far sì che la vostra vita sia più semplice da gestire e, perché no, anche più divertente.

Con le numerose skill di Alexa, infatti, potrete divertirvi a scoprire cose nuove, ascoltare podcast, musica in alta qualità e, soprattutto, comandare tramite il noto assistente vocale Amazon i dispositivi smart connessi, come ad esempio quelli integrati in questo kit, composto da un Echo Dot di 3° generazione e da un Philips Hue Starter Pack. Quest’ultimo consiste in due lampadine White e Color dimmerabili, in un pulsante che funge da telecomando wireless, e di un Bridge che consente di accedere alle funzionalità Hue di Philips.

La peculiarità di questo kit è proprio la presenza del Bridge Hue che, a differenza del classico collegamento via Bluetooth, permette di collegare fino a 50 luci in casa, con la possibilità di controllarle anche se vi trovate lontano dall’abitazione. Con il semplice ausilio del Bluetooth, invece, ciò è possibile fino a un raggio di circa 10 metri, oltre alla limitazione relativa al numero massimo di luci collegabili, pari a 10 luci.

Insomma, con il Philips Hue Starter Pack avrete modo di illuminare la vostra casa proprio come piace a voi, adattando le luci in base alle condizioni del giorno o al vostro stato d’animo. Il tutto funziona tramite la tecnologia a LED, quindi il risparmio energetico è assicurato!

