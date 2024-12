La 9 litri è finita, ma la 7 litri è a un prezzo bassissimo. Sarà la tua prossima friggitrice ad aria?

Dotata di connessione Wi-Fi per il controllo a distanza tramite l'applicazione HomeID, questa friggitrice ad aria vi permette di monitorare i vostri piatti ovunque vi troviate. Il suo cestello da 1,4 kg combinato con il recipiente da 7,2 litri consente di cucinare una vasta gamma di alimenti. A poche ore dalla conclusione del Black Friday, la Philips Series 5000 Connessa Airfryer XXL è acquistabile a soli 129,99€ a seguito di un crollo di prezzo mai visto prima.

Philips Series 5000 Connessa Airfryer XXL, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips Series 5000 Connessa Airfryer XXL è l'alleato perfetto per chi cerca un aiuto versatile in cucina senza compromessi sulla qualità dei piatti né sulla salubrità degli alimenti. Particolarmente consigliata a coloro che desiderano ridurre il consumo di grassi senza rinunciare al piacere della frittura, grazie alla tecnologia Rapid Air che assicura risultati ottimali con fino al 90% di grassi in meno.

Adatta poi ovviamente alle famiglie numerose o a chi ama organizzare cene con amici, data la sua capiente dimensione che permette di cucinare porzioni generose, dall'aperitivo al dolce, senza sforzo. In aggiunta, l'apparecchio si rivela un must-have per gli appassionati di tecnologia e per chi predilige la comodità di monitorare la cottura a distanza tramite l'app HomeID.

L'esclusiva connessione Wi-Fi permette di controllare l'Airfryer ovunque ci si trovi, sfruttando un'ampia gamma di ricette personalizzate. La pulizia è resa semplice da parti rimovibili lavabili in lavastoviglie, rendendo il post-utilizzo veloce e privo di problemi. La Philips Series 5000 Connessa Airfryer XXL si propone quindi come soluzione ideale per chi non vuole rinunciare alla praticità senza sacrificare la qualità e la varietà dei piatti cucinati.

