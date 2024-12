Playstation Portal 20° anniversario TORNA DISPONBILE! Approfittane!

PlayStation Portal nella sua esclusiva edizione per il 20° anniversario è tornato disponibile al prezzo di 239,99€ sul PlayStation Store. Questo dispositivo rivoluzionario vi consente di portare l’esperienza di gioco della vostra PS5 ovunque, grazie alla sua compatibilità con il Remote Play e il supporto per reti Wi-Fi ad alta velocità. Se siete appassionati di videogiochi e amanti delle novità tecnologiche, non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica.

Playstation Portal 20° anniversario, perché acquistarla?

PlayStation Portal vi permette di accedere ai giochi della vostra PS5 direttamente dallo splendido schermo LCD da 8 pollici, con una risoluzione 1080p a 60 fps. Questo significa che potrete immergervi completamente nei vostri titoli preferiti senza occupare la TV, offrendo massima flessibilità. Inoltre, potrete utilizzare il dispositivo non solo sulla rete Wi-Fi domestica, ma ovunque ci sia una connessione a banda larga di almeno 5 Mbps, garantendo un’esperienza di gioco fluida anche fuori casa.

Tra le funzionalità più apprezzate, il dispositivo include il supporto per il controller wireless DualSense, che porta l’immersione ai massimi livelli grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi nei giochi supportati. Sperimentate un realismo senza precedenti, sentendo ogni vibrazione e resistenza con una precisione straordinaria.

PlayStation Portal è perfetta anche per chi vive in famiglia o condivide la TV principale: potrete giocare ai vostri giochi PS5 e PS4 preferiti mentre un’altra persona guarda un film o una serie. È il momento ideale per rivoluzionare il vostro modo di giocare e godere della libertà che questo dispositivo offre.

Affrettatevi: questa edizione per il 20° anniversario potrebbe esaurirsi rapidamente, dato l'alto interesse da parte degli appassionati. Con il suo design moderno, le sue funzionalità avanzate e il prezzo competitivo, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo di qualità per ampliare la propria esperienza di gioco.