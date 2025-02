Porta a casa DJI Neo con uno SCONTO del 30% e inizia a volare subito!

Se siete alla ricerca di un mini drone avanzato e facile da usare, questa offerta su Amazon fa al caso vostro. Infatti, DJI Neo è disponibile a soli 139,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 199€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un drone compatto, intelligente e pronto all'uso senza bisogno di un radiocomando.

DJI Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un peso di appena 135 g, DJI Neo rientra nelle categorie A1 e A3, risultando conforme alla normativa C0. Questo significa che potrete farlo volare senza dover sostenere esami di certificazione. Leggero e sicuro, è il compagno perfetto per le vostre escursioni, gite e momenti in famiglia.

Grazie alla funzione di decollo e atterraggio dal palmo della mano, DJI Neo elimina la necessità di un radiocomando, rendendo il volo accessibile a tutti. Basta premere un pulsante e il drone si alzerà in volo autonomamente.

La fotocamera UHD 4K di DJI Neo garantisce video ultra stabilizzati, ideali per immortalare ogni avventura con la massima qualità. La stabilizzazione avanzata di DJI consente di ottenere immagini fluide anche in condizioni di vento.

Il tracciamento IA del soggetto permette al drone di seguirvi in automatico, facilitando la creazione di vlog e contenuti mozzafiato. Inoltre, grazie alle otto modalità creative QuickShot, potrete realizzare riprese cinematografiche con pochi semplici comandi.

Potete pilotare DJI Neo in diversi modi: tramite comandi vocali, con l'app mobile o con un radiocomando (venduto separatamente). Il drone include anche una protezione paraeliche integrale, che lo rende sicuro per l'uso in interni e in ambienti con ostacoli.

Questa versione standard include batteria e paraeliche, rendendo DJI Neo pronto all'uso fin da subito. Approfittate di questa promozione su Amazon e portate a casa un drone intelligente a un prezzo eccezionale! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori droni per ulteriori consigli.

