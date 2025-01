Porta il cinema sempre con te con questo proiettore portatile, oggi con 120€ di SCONTO!

Se state cercando un proiettore portatile di qualità per trasformare qualsiasi spazio in un cinema personale, questa è l'occasione perfetta. XGIMI MoGo 2 è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile: solo 279€ invece di 399€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un risparmio di 120€ che rende questo mini proiettore una scelta imperdibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 120€ durante il checkout

XGIMI MoGo 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mini proiettore offre un’esperienza visiva di alto livello grazie ai 400 lumen ISO, che garantiscono immagini nitide e colori realistici. La tecnologia DLP con temperatura di colore D65 riduce la perdita di luminosità, migliorando la resa cromatica e offrendo un’esperienza visiva coinvolgente, sia in ambienti interni che esterni.

Uno dei punti di forza di XGIMI MoGo 2 è la sua facilità di installazione. Grazie alla tecnologia Intelligent Screen Adaptation, il dispositivo si adatta automaticamente allo schermo senza necessità di regolazioni manuali, permettendovi di iniziare subito la visione. Inoltre, con una durata della lampada di 25.000 ore, potrete godervi migliaia di ore di intrattenimento senza preoccupazioni.

Dal design leggero e compatto, questo proiettore smart è perfetto per essere trasportato ovunque. Che siate in viaggio, in campeggio o semplicemente a casa, potrete sempre contare su un dispositivo pratico e performante.

L'audio è un altro elemento distintivo: grazie agli altoparlanti da 2x8W con Dolby Audio, i bassi sono più potenti rispetto ad altri proiettori della stessa fascia di prezzo. La resa sonora rende ogni film, serie o videogioco ancora più immersivo.

Grazie al sistema operativo Android TV 11.0, XGIMI MoGo 2 offre accesso a oltre 5.000 app, incluse YouTube, Disney+, Prime Video e molte altre. Se desiderate guardare Netflix, basterà contattare l’assistenza clienti XGIMI per ottenere la soluzione più adatta.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: attivando il coupon sulla pagina del prodotto, potrete portarvi a casa XGIMI MoGo 2 a soli 279€. Un prezzo imbattibile per un proiettore portatile che trasforma ogni ambiente in un'area di intrattenimento. Inotre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori proiettori portatili per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon