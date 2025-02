Porta la musica ovunque con Marshall Middleton, oggi quasi a META' PREZZO su Amazon! -46%

Se state cercando un altoparlante Bluetooth che unisca potenza, design iconico e portabilità, Marshall Middleton è l’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Attualmente disponibile su Amazon a soli 161,99€, questo speaker gode di uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato di 299€. Un'opportunità unica per portare a casa un dispositivo premium a un prezzo incredibile.

Marshall Middleton, chi dovrebbe acquistarlo?

Marshall Middleton offre un’esperienza sonora immersiva grazie alla tecnologia True Stereophonic, che assicura un suono multidirezionale per un ascolto avvolgente, ovunque vi troviate. Che si tratti di un festival all’aperto o di una serata rilassante nel vostro salotto, questo speaker si adatta perfettamente a ogni contesto.

Dotato di una batteria con oltre 20 ore di autonomia, Middleton vi garantisce lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Quando sarà il momento di ricaricarlo, basteranno solo 4,5 ore per riportarlo al massimo della carica. Inoltre, la certificazione IP67 lo rende impermeabile e resistente alla polvere, perfetto per accompagnarvi in qualsiasi avventura, senza preoccuparvi di schizzi d’acqua o sporco.

Grazie ai comandi sul pannello superiore del dispositivo e all’app dedicata, potete regolare bassi e alti per personalizzare al meglio la vostra esperienza d’ascolto. Inoltre, la modalità Stack vi consente di collegare più speaker Middleton tra loro, creando una rete di diffusori per un audio ancora più potente e avvolgente.

Con il suo design vintage ispirato agli iconici amplificatori Marshall e una qualità sonora che soddisfa anche gli audiofili più esigenti, Marshall Middleton è un must-have per chi ama la musica senza compromessi. Approfittate ora di questa super offerta su Amazon a soli 161,99€ prima che il prezzo aumenti! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon