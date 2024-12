Porta questa smart TV Philips OLED da 65" nel tuo salotto e goditi un'esperienza cinematografica! Oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di una smart TV che offra un’esperienza visiva immersiva e una tecnologia all’avanguardia, non potete perdervi l’offerta su Amazon per Philips Ambilight 65OLED819. Questa smart TV OLED 4K da 65 pollici è disponibile a soli 1.599€, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo più basso recente di 1.735,70€. Un’occasione imperdibile per trasformare il vostro salotto in un vero e proprio cinema. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Philips Ambilight 65OLED819, chi dovrebbe acquistarla?

Philips Ambilight 65OLED819 è la scelta ideale per chi desidera un’esperienza audiovisiva superiore e un design raffinato. Grazie alla tecnologia Ambilight, questo televisore proietta un alone di luce colorata sulle pareti circostanti, adattandosi ai contenuti visualizzati e creando un’atmosfera unica. Il risultato è una visione più coinvolgente, che rende lo schermo visivamente ancora più grande.

Il cuore del dispositivo è il processore P5 AI Perfect Picture, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni immagine con colori ricchi, contrasti profondi e movimenti fluidi. La risoluzione 4K Ultra HD garantisce dettagli straordinari, mentre il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos assicura un’esperienza cinematografica con immagini brillanti e un suono immersivo.

Dotato di Google TV, il televisore vi permette di accedere facilmente a film, serie TV e app, organizzati in base alle vostre preferenze. La compatibilità con Alexa e Google Assistant offre un controllo vocale immediato, rendendolo perfettamente integrabile con altri dispositivi smart.

Philips Ambilight 65OLED819 combina tecnologia di ultima generazione e un design elegante, con una cornice in metallo che si adatta a qualsiasi ambiente. La tecnologia OLED assicura neri profondi e colori vividi, mantenendo la qualità dell’immagine invariata anche da angolazioni laterali.

Disponibile a soli 1.599€ su Amazon, questa televisione rappresenta un investimento eccellente per chi cerca il massimo della qualità. Approfittate subito di questa offerta per portare a casa un dispositivo di fascia alta che rivoluzionerà il vostro intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon