Poste Italiane, arriva il Ritiro Digitale per le raccomandate

Nella sua incessante attività di innovazione, Poste Italiane ha introdotto una nuova, comodissima funzione, Ritiro Digitale, che consente di ritirare online le raccomandate non consegnate, senza doversi più recare presso l'ufficio postale.

Poste Italiane introduce un nuovo servizio gratuito di grandissima comodità: Ritiro Digitale, una funzione che consente, via web o tramite app, di ritirare online eventuali raccomandate non consegnate, eliminando la necessità di recarsi all’ufficio postale.

Oltre a poter ritirare online le raccomandate direttamente da PC, smartphone o tablet, il servizio Ritiro Digitale di Poste Italiane consente anche di essere avvisato della presenza di una raccomandata in giacenza tramite SMS o e-mail e fornisce uno spazio di memoria dedicato dove poter consultare le proprie raccomandate.

Il servizio, inoltre, consente di visualizzare online tutte le proprie raccomandate, anche quelle consegnate dal portalettere o quelle già ritirate in ufficio postale ed è valido anche per le raccomandate giudiziarie e gli atti giudiziari. Il servizio consente di ritirare le raccomandate ricevute in tutta Italia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed ha lo stesso valore legale della consegna effettuata dal portalettere o del ritiro in ufficio postale.

Ritiro Digitale richiede l’attivazione di una Firma Digitale Remota, che ha lo stesso valore legale della firma autografa. Quest’ultima è gratuita e per attivarla è necessario accettarne online il contratto, previa login con le proprie credenziali PosteID abilitato a SPID. Attivare Ritiro Digitale è semplicissimo e non richiede più di pochi minuti, specialmente se si è già registrati per i servizi online di Poste Italiane e si possiedono le credenziali PosteID abilitate a SPID.

Per ritirare una raccomandata infine, sarà sufficiente accedere al servizio con le credenziali PosteID abilitato a SPID, selezionare l’invio che si vuol ritirare in digitale e apporre la Firma Digitale Remota che ne attesta l’avvenuta consegna.