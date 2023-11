Prezzo BOMBA su questa Smart TV OLED di LG! (-50%)

Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sulla Smart TV 4K LG OLED 55'', modello OLED55B36LA della serie B3 2023. Questo prodotto di punta, dotato di processore α7 Gen6, AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos e molte altre funzionalità avanzate, è ora in super sconto per il Black Friday a soli 999,00€, rispetto al prezzo originale di 1.999,00€. Questo significa che godrete di uno sconto incredibile del 50%!

Smart TV 4K LG OLED 55'', chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto di questa smart TV è vivamente consigliato a tutti coloro che desiderano vivere l'esperienza del cinema nel comfort del loro salotto. Questo prodotto è l'ideale per gli appassionati di film, sport e videogiochi, che cercano un'offerta veramente conveniente e un'esperienza visiva senza pari. Grazie ai pixel autoilluminanti, garantisce immagini dai colori perfetti, nero intenso e contrasto elevato. Se siete dei gamer, con porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision, questo TV offrirà una risposta fluida e veloce per battaglie vincenti.

Grazie al processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale, il dispositivo riesce a ottimizzare automaticamente immagini e audio in base a ciò che si sta guardando. Si tratta di un modello caratterizzato da un design minimale con bordi sottili, con il sistema Smart TV webOS 23 e il telecomando puntatore, per un'esperienza d'uso ancora più semplice e intuitiva.

Concludendo, l'offerta per questa smart TV LG OLED 55'' è davvero da non perdere. Il prezzo scontato di appena 999,00€ vi permetterà di avere un prodotto qualitativo e high-tech a metà prezzo. Questo TV rispecchia la passione e l'innovazione del marchio LG e consente di godere di un'esperienza visiva e sonora straordinaria, sia per la visione dei film che per i gamer più esigenti, rendendo ogni momento di svago unico.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

