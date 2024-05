Presa TP-Link a circa 10€ per rendere tutto più smart (-31%)

Se ciò che vi serve è una singola presa smart piuttosto che una delle migliori ciabatte multipresa, allora oggi è un buon momento per fare scorta di TP-Link Tapo P105, ossia prese smart che portano la tecnologia moderna nella vostra casa con un semplice click. Amazon le sconta del 31%, facendo crollare il prezzo di una singola unità a soli 10,99€.

TP-Link Tapo P105, chi dovrebbe acquistarla?

La TP-Link Tapo P105 si rivolge a chiunque desideri rendere la propria casa un po' più intelligente senza grandi investimenti o modifiche infrastrutturali. È indicata per coloro che cercano un modo semplice per programmare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi domestici, migliorando così l'efficienza energetica e riducendo il consumo di corrente.

Il controllo remoto tramite l'applicazione dedicata offre la comodità di gestire gli elettrodomestici anche quando si è fuori casa, rendendo questa presa intelligente un ottimo alleato per chi trascorre molte ore lontano dall'abitazione e desidera trovare un ambiente accogliente al ritorno. Allo stesso tempo, è adatta per famiglie che vogliono programmare le routine quotidiane come l'accensione e lo spegnimento delle luci in orari prestabiliti, aumentando così la sicurezza domestica attraverso la modalità assenza, che simula la presenza in casa.

Grazie alla compatibilità con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, diventa ancora più facile e veloce controllare gli elettrodomestici con semplici comandi vocali, soddisfacendo così le esigenze di chi punta sulla massima convenienza e su un'esperienza di utilizzo fluida e priva di complicazioni. Con un design compatto che non ingombra e un prezzo accessibile di soli 10,99€, la TP-Link Tapo P105 si presenta quindi come una soluzione ideale per rendere la vita quotidiana più confortevole e connessa.

