In Giappone è arrivata la prima stazione ferroviaria stampa in 3D

La West Japan Railway Company (JR West) ha recentemente completato un progetto pionieristico che potrebbe ridefinire il futuro delle infrastrutture ferroviarie globali. Sfruttando tecnologia all'avanguardia e rispetto per l'identità culturale locale, la piccola stazione di Hatsushima nella prefettura di Wakayama è diventata protagonista di un esperimento sostenibile economicamente, efficiente a livello costruttiva e che possa valorizzare il territorio.

Il vecchio edificio in legno della stazione di Hatsushima sulla linea principale JR Kisei, che per decenni ha accolto i viaggiatori di questa comunità rurale, ha ceduto il posto a una struttura moderna realizzata con una tecnologia rivoluzionaria: la stampa 3D su larga scala. L'edificio a un piano in cemento armato, alto 2,6 metri, largo 6,3 metri e profondo 2,1 metri, rappresenta quello che JR West afferma essere il primo edificio ferroviario al mondo costruito utilizzando questa tecnologia innovativa.

La costruzione, affidata allo specialista giapponese Serendix, ha seguito un processo tanto efficiente quanto sorprendente. Quattro componenti principali, tra cui tetto e pareti, sono stati prefabbricati fuori sede con stampanti 3D industriali. L'assemblaggio in loco è stato completato in appena due ore e mezza, sfruttando la breve finestra temporale tra l'ultimo treno della notte e il primo della mattina seguente – un vero capolavoro di logistica che ha evitato qualsiasi interruzione del servizio ferroviario.

La tecnica costruttiva impiegata rappresenta un significativo passo avanti nell'edilizia. Le stampanti 3D hanno modellato la malta per creare le casseforme esterne, mentre le sezioni cave sono state riempite con acciaio di rinforzo e successivamente con cemento. Il risultato è una struttura che mantiene la stessa resistenza sismica e durabilità del cemento armato tradizionale, ma senza la necessità di casseforme in legno o metallo tipiche dell'edilizia convenzionale.

I vantaggi economici di questo approccio sono evidenti: JR West stima una riduzione dei costi di circa il 50% rispetto ai metodi costruttivi tradizionali. Ma l'aspetto forse più rivoluzionario è la rapidità di realizzazione, che rende questa tecnologia particolarmente adatta per la sostituzione di infrastrutture obsolete su linee ferroviarie attive, dove le interruzioni devono essere minimizzate.

Ciò che rende questo progetto particolarmente significativo è il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e sensibilità culturale. La facciata della stazione non è un freddo monolite di cemento, ma una tela che celebra l'identità locale. Decorazioni artistiche raffiguranti i mikan, i caratteristici mandarini di Arida, e il tachiuo (pesce cintura) adornano l'esterno dell'edificio, integrando la struttura nel contesto culturale e storico della regione.

Questo approccio, che JR West definisce di "coesistenza regionale", dimostra come l'innovazione tecnologica possa e debba tener conto delle specificità locali. L'obiettivo dichiarato è quello di creare una stazione che sia non solo funzionale ed economicamente sostenibile, ma anche un luogo amato e apprezzato dai residenti, in armonia con l'identità culturale del territorio.

La scelta della stazione di Hatsushima per questo progetto pilota non è casuale. La sua posizione costiera rappresenta un banco di prova ideale per valutare la resilienza della struttura 3D-printed contro le sfide ambientali, in particolare l'esposizione all'aria salmastra. Gli ingegneri di JR West monitoreranno attentamente il comportamento dell'edificio nel tempo, raccogliendo dati preziosi sui costi di manutenzione a lungo termine e sulla fattibilità complessiva di questa tecnologia.

Il futuro di questa innovazione appare promettente: se il progetto pilota confermerà le aspettative, JR West prevede di estendere l'utilizzo della stampa 3D a altre stazioni della sua vasta rete ferroviaria. L'azienda vede in questa tecnologia un elemento chiave per realizzare la sua visione a lungo termine: fornire un trasporto "sicuro, affidabile e a misura d'uomo", migliorando al contempo la sostenibilità ambientale ed economica delle proprie infrastrutture.

La stazione di Hatsushima, che aprirà ufficialmente a luglio, diventa così molto più di un semplice edificio ferroviario: è un simbolo tangibile di come la tecnologia avanzata possa essere impiegata per risolvere problemi pratici mantenendo viva l'identità culturale locale. In un paese come il Giappone, dove la rete ferroviaria rappresenta l'arteria vitale della mobilità nazionale, questa innovazione potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nell'evoluzione delle infrastrutture di trasporto.