Per gli amanti dello shopping online, l’arrivo del Prime Day di Amazon rappresenta uno degli eventi più attesi e imperdibili dell’anno. Il motivo è semplice: il gigante dell’e-commerce offrirà migliaia di sconti su praticamente tutte le categorie merceologiche. È fondamentale prepararsi adeguatamente e tenere d’occhio una serie di prodotti che, se scontati, dovrebbero essere acquistati immediatamente.

Come abbiamo fatto con i nostri articoli precedenti sugli smartphone e smartwatch e sui componenti hardware, abbiamo selezionato accuratamente 5 smart TV e 1 soundbar che catturano l’attenzione dei consumatori per le loro eccezionali qualità. Questi prodotti hanno una buona probabilità di essere scontati il prossimo 11 e 12 luglio, anche se naturalmente la certezza verrà solo dopo l’inizio ufficiale del Prime Day, ossia alla mezzanotte dell’11 luglio.

Vi consigliamo, quindi, di visitare nuovamente questa pagina dopo l’inizio dell’evento, in modo da poter controllare eventuali modifiche di prezzo. Inoltre, vi ricordiamo che per usufruire di questi imminenti sconti è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Se non avete ancora attivato un abbonamento, potrete usufruire gratuitamente dei primi 30 giorni.

Poiché seguiremo l’evento dall’inizio alla fine, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: 5 + 1 smart TV e soundbar da tenere d’occhio

Samsung QE65QN94B

Molte smart TV del 2022 potrebbero andare in sconto, raggiungendo prezzi senza precedenti. Tra le opzioni da tenere d’occhio, spicca la Samsung QE65QN94B, che potrebbe offrire l’opportunità di acquistare il modello da 65″ a un prezzo conveniente. Nel caso non foste familiari con il codice prodotto, si tratta di una smart TV dotata di pannello Neo QLED e tecnologia Local Dimming. Questa combinazione permette di ottenere neri profondi simili a quelli di un OLED, con il vantaggio di una luminosità elevata che consente di apprezzare ogni dettaglio delle scene, anche in ambienti molto luminosi. Non solo offre prestazioni straordinarie, ma la Samsung QE65QN94B si distingue anche per la sua struttura elegante, grazie al supporto centrale che semplifica il posizionamento rispetto ai tradizionali piedini distanziati.

LG OLED55CS6LA

Il Prime Day 2023 potrebbe riservare grandi soddisfazioni anche agli amanti degli OLED, in particolare per quanto riguarda la LG CS6LA, un modello che si distingue per alcune specifiche tecniche particolarmente interessanti. Questa smart TV possiede il medesimo pannello dell’eccellente LG C1, ma è dotata della parte elettronica più avanzata presente nella LG C2. Oltre a offrire un’esperienza straordinaria nel campo dei film e delle serie TV, questa TV è considerata una delle migliori per chi desidera utilizzarla per il gaming, collegando una console o un PC. Dispone infatti di ben 4 porte HDMI 2.1, accompagnate dalla tecnologia VRR e di numerose funzionalità software volte all’ottimizzazione del gioco.

Sony XR-55A75K

Un’altra smart TV OLED che merita attenzione è la Sony XR-55A75K che, insieme al modello LG menzionato in precedenza, è stata una delle punte di diamante dell’anno scorso. Indipendentemente dalla scelta che farete, potrete sempre contare su una qualità eccezionale grazie a un pannello all’avanguardia che offre neri assoluti. Inoltre, questa TV offre un audio coinvolgente, con il suono che fuoriesce direttamente dallo schermo. Molti appassionati potrebbero apprezzarla proprio per queste caratteristiche, contribuendo a migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico.

Xiaomi F2

Per coloro che cercano una smart TV diversa dal solito, potrebbero trovare un’opportunità imperdibile con la Xiaomi F2, magari a un prezzo ancora più scontato rispetto all’attuale offerta sul modello da 55 pollici. Questo televisore si distingue per il suo sistema operativo, che è identico a quello delle Fire Stick TV, offrendo una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming già preinstallati. Inoltre, merita una menzione speciale la quasi totale assenza di bordi metallici, che sono ridotti al minimo. Per quanto riguarda la qualità delle immagini, i contenuti multimediali offrono una profondità di colore eccezionale grazie alla tecnologia WCG e all’HDR 10.

PHILIPS 50PUS8506

Se volete aggiungere all’ottima qualità del pannello una funzione che permette alla smart TV di rendere l’ambiente coinvolgente come non mai, allora dovreste scegliere un televisore Philips compatibile con Ambilight. Tra i più interessanti che potrebbero andare in sconto durante il Prime Day vi è questo, che include appunto un sistema di illuminazione esclusivo che nessun’altra smart TV attualmente disponibile sul mercato offre, a meno che non si acquistino kit di luci separatamente. Il sistema di illuminazione, noto come Ambilight, può essere sincronizzato sia con l’audio che con il video, creando un’esperienza di intrattenimento davvero unica e coinvolgente.

Sonos Arc

Sono trascorsi diversi anni dalla commercializzazione di questa soundbar, tuttavia non è sempre facile trovarla a un prezzo conveniente. Il Prime Day potrebbe finalmente offrire l’opportunità di portare a casa la Sonos Arc a un prezzo scontato. Si tratta chiaramente di una soundbar di fascia alta, in grado di offrire un suono surround di qualità nonostante le dimensioni più contenute rispetto ad alcuni dei modelli di punta attualmente disponibili. Questa qualità è ulteriormente confermata dal fatto che la soundbar non include un subwoofer, ma potrete aggiungerlo in un secondo momento se desiderate sperimentare la sensazione di bassi profondi durante la visione dei film.

