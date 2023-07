L’attesa per uno degli eventi più importanti dell’anno legato allo shopping online sta per giungere al termine: il Prime Day. A partire dall’11 luglio, migliaia di italiani avranno l’opportunità di approfittare di offerte imperdibili. Non mancheranno sconti nel settore hardware, spesso tra i più convenienti di questo evento, dove sarà possibile trovare prodotti come computer, monitor e memorie a prezzi incredibili.

Come nelle edizioni precedenti, i consumatori saranno alla ricerca dei prodotti più interessanti, che potrebbero essere acquistati a prezzi stracciati durante questo breve periodo. Abbiamo selezionato 6 prodotti da tenere d’occhio, considerando appunto la loro rilevanza e l’alta probabilità di sconto. È importante sottolineare che la nostra si tratta di una speculazione, pertanto la certezza di un eventuale sconto imperdibile la si avrà solo all’apertura ufficiale dell’evento.

Abbiamo pertanto scelto 5 componenti hardware e una periferica top di gamma per lo streaming. Vi consigliamo di prendere nota di questi prodotti, poiché se ulteriormente scontati, potrebbero rappresentare l’opportunità perfetta per aggiornare la vostra postazione o trovare il regalo tecnologico ideale per amici o familiari. Per essere sicuri di cogliere al volo eventuali occasioni, rivisitate questa pagina durante il Prime Day, cosicché possiate controllare se il prezzo è cambiato.

Come nelle edizioni precedenti, ricordate che per accedere agli sconti del Prime Day dell’11 e 12 luglio sarà necessario avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime. Se non l’avete mai attivato, potrete usufruire gratuitamente dei primi 30 giorni. Detto ciò, è il momento di scoprire alcuni dei prodotti che dovreste acquistare al volo qualora venissero scontati nei prossimi giorni.

6 prodotti hardware da tenere d’occhio al Prime Day

Samsung 990 PRO | SSD

Fonte: Samsung Iniziamo con un SSD, e perché non farlo con uno dei migliori attualmente disponibili sul mercato? Con il Prime Day, si sa, i prezzi scendono parecchio, pertanto potreste avere l’occasione di acquistare un componente hardware top a un prezzo da medio di gamma. Allo stato attuale il prezzo di questo modello è già scontato, ma non al punto da acquistarlo a meno di 200 euro che, a nostro avviso, è la soglia massima per molti acquirenti. Samsung 990 PRO è una soluzione di storage NVMe PCI Express 4.0 che offre prestazioni straordinarie per le esigenze di elaborazione grafica avanzata, editing video in 4K e gaming ad alto livello. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 7.450 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 6.900 MB/s, questo SSD garantisce un’esperienza di utilizzo veloce e reattiva.

Samsung Odyssey G5 | Monitor

È tra i migliori monitor gaming, in particolare per chi vuole spingersi oltre alla classica risoluzione Full HD senza però raggiungere l’alta definizione del 4K. Si trova in commercio da un po’ ormai, per questo spesso lo si vede anche in sconto. Il Prime Day potrebbe essere l’occasione per acquistarlo al miglior prezzo di sempre, pertanto vi invitiamo a tenerlo d’occhio. Con una curvatura da 1000R, questo monitor curvo da 27″ vi avvolgerà nel mondo virtuale, offrendovi una visuale panoramica che catturerà la vostra attenzione fin dal primo istante. Grazie alla risoluzione 2560 x 1440 e al rapporto di aspetto 16:9, potrete godere di immagini nitide e dettagliate che daranno vita ai vostri giochi preferiti e non solo. Il pannello VA assicura una riproduzione dei colori realistica e un’eccellente uniformità dell’immagine, consentendovi di godere di immagini vibranti e vivaci.

MSI Thin GF63 | Notebook

Da quando è stato commercializzato, solo una volta è stato scontato e, tra l’altro, anche in maniera abbastanza debole. Il Prime Day potrebbe quindi offrire la prima vera occasione per acquistarlo a un prezzo davvero vantaggioso, risparmiando magari qualche centinaio di euro. Dotato di un’architettura multi-core all’avanguardia, un’eccezionale GPU GeForce RTX Serie 40 e una serie di funzioni straordinarie, questo laptop è progettato per offrire prestazioni eccezionali sia per i giochi che per il lavoro multitasking. Il display offre immagini con colori precisi e la frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce una fluidità senza precedenti. Sia che stiate giocando o lavorando su progetti creativi, ogni movimento sarà reso con estrema chiarezza e nitidezza. Le heatpipe collegate sia alla CPU che alla GPU migliorano la capacità termica complessiva, consentendo alle prestazioni della CPU di mantenere sempre frequenze elevate.

Logitech StreamCam | Webcam

Se siete dei veterani del Prime Day, saprete che i prodotti Logitech vanno sempre in sconto durante l’evento targato Amazon, anche se ovviamente non tutti. Se vi serve una webcam di qualità, capace di trasmettere a 60 FPS, potreste quindi optare per la Logitech StreamCam, senza dubbio tra le migliori webcam per lo streaming. È dotata di una porta USB di tipo C, che assicura un trasferimento video veloce e affidabile. Potrete quindi trasmettere in streaming con sicurezza, godendo di una connessione efficiente che evita interruzioni indesiderate. Grazie all’autofocus intelligente assistito dall’intelligenza artificiale in Logitech Capture, la StreamCam offre una messa a fuoco precisa e una migliore esposizione. Questa funzione di riconoscimento facciale permette di ottenere risultati professionali, rendendo ogni dettaglio visibile in modo impeccabile.

MacBook Air 2022 | Notebook

MacBook Air è per molti il notebook per eccellenza e forse proprio per questo si fa fatica a trovarlo a un prezzo conveniente, soprattutto il modello 2022 con processore M2. Tuttavia, si avvicina uno dei momenti più interessanti relativi al risparmio, motivo per cui vi invitiamo a tenerlo d’occhio, poiché sarebbe un acquisto da fare qualora scendesse vicino alla soglia dei 1.000,00€. Sottile, elegante e versatile, il MacBook Air M2 è il notebook che permette di lavorare, giocare e creare con la massima libertà. Con il suo peso di soli 1,24 kg, è il compagno ideale per affrontare qualsiasi sfida ovunque voi andiate, merito anche dell’eccezionale durata della batteria. Il display Liquid Retina da 13,6″, con oltre 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, vi affascinerà come farebbe uno dei migliori monitor per PC.

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X | Scheda video

Diverse edizioni del Prime Day hanno permesso a numerosi consumatori di acquistare schede video di fascia alta a prezzi inferiori rispetto al cosiddetto MSRP. Queste occasioni potrebbero ripresentarsi con la prossima edizione, consentendo agli appassionati di hardware di portarsi a casa magari una delle nuove GeForce RTX 40, come appunto la RTX 4070 di MSI. Parliamo di una GPU RTX di terza generazione, capace di garantire un’esperienza di gioco discreta anche in 4K, grazie ai 12 GB di memoria GDDR6X e al supporto DLSS 3.0. Quest’ultimo è davvero un valore aggiunto, nonché un’esclusiva della serie RTX 40 di Nvidia.

