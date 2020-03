Prodotti igienizzanti: quelli da avere in casa e disponibili su Amazon

Con l’emergenza che ancora investe il nostro paese e il conseguente obbligo a restare in casa, rifornirsi di prodotti per la pulizia della casa e l’igiene è diventato qualcosa di quanto mai fondamentale. Certo, nessuno nega l’importanza di avere l’abitudine ad una pulizia quotidiana precisa e profonda ma, ne viene da sé, che il particolare stato in cui versiamo renda l’attenzione alla pulizia di primaria importanza per quanto, tra l’obbligo di restare a casa e le lunghe code ai supermercati, rifornirsi dei prodotti giusti non sia sempre un’operazione rapida e piacevole. Ebbene, vista la nostra conoscenza degli shop online e delle relative modalità di acquisto, abbiamo pensato di venirvi incontro offrendovi un po’ di link all’acquisto utili che possano darvi una mano nel gestire l’emergenza e il relativo problema.

Sappiamo (perché ci avete scritto in molti) che c’è grande preoccupazione per i rifornimenti da parte di Amazon che, dalla scorsa settimana, ha stabilito una priorità netta sulle tipologie di spedizioni effettuate, il che ha portato molti a credere – erroneamente – che sia meglio evitare di acquistare sullo store o che i tempi di consegna siano diventati tremendamente lunghi. Questa è ovviamente una bufala, in quanto seppur sia vero che certi prodotti siano ora spediti con maggior lentezza, ci sono categorie merceologiche, come appunto i detergenti, i saponi ed i prodotti della pulizia, che restano ad alta priorità di consegna, sicché rifornirsi su Amazon è ancora semplice e molto conveniente. Non solo, continuiamo, anche in questo senso, a segnalarvi Amazon per una questione fondamentale: la reperibilità e la quantità. Il portale, infatti, è ad oggi uno dei pochi punti di riferimento per l’acquisto di detergenti che mette a disposizione prodotti con una tara importante, con flaconi di dimensioni sovrabbondanti e confezioni contenenti diversi pezzi dello stesso prodotto. Una dinamica che non solo permette di risparmiare diversi euro, ma che vi permetterà anche di mettere su una scorta importante dei prodotti più utilizzati (pensiamo ad esempio i detergenti a base di candeggina, che vanno letteralmente a ruba in queste settimane).

Dunque, seguendo quelle che sono le linee guida rilasciate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), vi offriamo a seguire quella che è una lista di prodotti consigliati per la corretta pulizia della casa, lasciandovi la possibilità – ovviamente – di scegliere quello che preferite in base alle diverse categorie proposte. Abbiamo seguito le direttive relative ai detergenti a base alcolica o di candeggina, unendo a questi anche alcuni prodotti utili in base al buon senso ed all’uso quotidiano, come possono essere guanti in lattice, igienizzanti per le mani e simili. Restate al sicuro #restiamoacasa.

Le categorie di prodotti utili