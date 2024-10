Pubblichi un’immagine? Ti chiedo i danni! Fermiamo questa pratica

Sono anni (molti, molti anni), che alcune aziende mettono in atto una pratica che definirei quantomeno sospetta e che affligge la totalità dei siti web d’informazione. Ecco cosa succede: quando si pubblicano contenuti informativi, come le notizie che trovate su questo sito, è normale inserire delle immagini. A volte sono immagini correlate direttamente alla notizia (ad esempio una foto di un prodotto), altre volte sono immagini di repertorio, usate per accompagnare il contenuto, per renderlo più leggibile o semplicemente perché quell’immagine viene usata come copertina (per una corretta visualizzazione nelle homepage o sui siti che raggruppano notizie).

Le immagini che vengono scelte possono essere di due tipi: immagini create direttamente dall’autore (una foto che ha scattato, per esempio) o immagini di libero uso che sono presenti sul web, fornite da aziende, da servizi specifici, o magari foto protette da copyright di cui si è acquistato il diritto d’uso.

Dove sta il problema? Spesso e volentieri, nonostante la massima cura con cui le immagini vengono scelte per assicurarsi che non siano protette da copyright, spunta una mail di un’azienda o di un avvocato che pretende un risarcimento danni per l’uso non autorizzato di quell’immagine. A questo punto voi direte: “il giornalista ha sbagliato, non ha controllato bene, e ha usato un’immagine di cui non aveva i diritti, quindi è giusto che paghi”. No, non è così. La situazione è molto, molto più complessa, e addirittura ci sono già state sentenze che hanno condannato queste aziende e studi che cercavano di arrogarsi questo diritto, mettendo in atto pratiche che, in una prima e personalissima analisi, sembrano fatte solo per arricchirsi.

Siamo stufi di questa situazione e di vedere soggetti che attaccano indiscriminatamente grandi editori come piccoli siti web, addirittura blog personali fatti da singole persone (che non lo fanno per lavoro ma per hobby), chiedendo risarcimenti totalmente ingiustificati (o illeciti), con lo scopo di spillare soldi dalle tasche di tutti quelli che, magari impauriti dalla ricezione di una lettera da uno studio legale, cedono subito e pagano da poche centinaia a migliaia di euro.

Come detto, è una questione molto complicata, che affrontiamo in una live e che, nelle prossime settimane, cercheremo di spiegare nei dettagli. Qui di seguito vi lasciamo tutti i dettagli per seguirci.