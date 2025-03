Pulizie di primavera? Con Tineco è una passeggiata! E ora a prezzi da urlo

La primavera è arrivata, e con essa il momento perfetto per dedicarsi alle pulizie di casa. Grazie alle offerte stagionali di Tineco, rendere la casa splendida e ordinata non è mai stato così facile. Gli aspirapolvere e i lavapavimenti Tineco sono ora disponibili a prezzi scontati, offrendo soluzioni moderne ed efficienti per ogni tipo di esigenza. Che si tratti di pulire pavimenti duri o di affrontare spazi più complessi, i modelli in promozione sono ideali per chi cerca performance elevate. I cinque modelli scontati (FLOOR ONE STRETCH S6, FLOOR ONE S5, iFloor 5 Breeze Complete, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra e PURE ONE STATION 5 Plus) sono perfetti per rendere le pulizie primaverili un gioco da ragazzi.

Ogni aspirapolvere e lavapavimenti Tineco è pensato per offrire funzioni specifiche e adattarsi alle necessità di ogni utente. Il FLOOR ONE STRETCH S6, ad esempio, è noto per la sua potenza e l'efficacia nel trattare pavimenti delicati, mentre il FLOOR ONE S5 è ideale per chi cerca una soluzione versatile e facile da usare. Il iFloor 5 Breeze Complete offre una pulizia profonda con una tecnologia innovativa, mentre il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è perfetto per chi vuole prestazioni elevate in tempi rapidi. Infine, il PURE ONE STATION 5 Plus è un modello all'avanguardia, con una stazione di ricarica che rende l'esperienza ancora più comoda. Di seguito, trovate i dettagli sullo sconto e il prezzo finale di questi elettrodomestici.

FLOOR ONE STRETCH S6

Il FLOOR ONE STRETCH S6, ora disponibile con uno sconto di 170€, passando da 599€ a soli 399€, è un elettrodomestico potente e versatile. Con un'inclinazione fino a 180° e una compressione che lo rende ultra manovrabile fino a 13 cm, questo innovativo lavapavimenti raggiunge anche gli angoli più nascosti, come sotto i mobili e i letti. Grazie alla Tineco Hyperstretch Technology, garantisce una pulizia potente, isolando l'acqua sporca dal motore e mantenendo prestazioni ottimali. La Flashdry autopulente utilizza acqua calda a 70℃ per asciugare e disinfettare rapidamente la spazzola, eliminando odori e residui. Le mini ruote assistive e il design girevole a 45° rendono la pulizia ancora più facile, mentre la batteria assicura un'autonomia fino a 40 minuti.

FLOOR ONE S5

Il FLOOR ONE S5 è l'aspirapolvere intelligente 2-in-1 che unisce aspirazione e lavaggio in un solo, potente elettrodomestico. Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco, il FLOOR ONE S5 rileva automaticamente il tipo di sporco e regola l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo per garantire una pulizia ottimale. Il rullo a spazzola pulisce facilmente anche battiscopa e angoli difficili, lasciando i pavimenti completamente asciutti e senza aloni in pochi minuti. Con un serbatoio dell’acqua pulita grande 0,8 litri e una batteria che offre fino a 35 minuti di autonomia, questo modello permette di pulire aree abbastanza ampie senza pause. Inoltre, la funzione di auto-pulizia con un solo tocco mantiene il rullo e i tubi sempre puliti, rendendo la manutenzione semplice e veloce. Approfittate ora del prezzo scontato di 250€, che lo fa passare da 519€ a soli 269€.

iFloor 5 Breeze Complete

Con le attuale offerte di primavera, vi invitiamo a scoprire anche il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete, il lavapavimenti 2 in 1 che aspira e lava contemporaneamente, rendendo la pulizia facile e veloce senza la necessità di spazzare prima. Adatto a pavimenti duri come legno, piastrelle, marmo e laminato, questo innovativo elettrodomestico offre fino a 35 minuti di autonomia, grazie non solo alla sua batteria ma anche ai serbatoi da 800 ml per l’acqua pulita e 720 ml per l’acqua sporca, permettendovi di pulire fino a 190m². La spazzola esclusiva permette di raggiungere anche i punti più difficili, come i battiscopa e gli angoli, garantendo una pulizia accurata fino a soli 0,5 cm. Inoltre, con il sistema di pulizia automatica senza mani e il raschietto piatto, la manutenzione è rapida e facile, mantenendo sempre l'elettrodomestico pronto per l'uso. E ora, grazie alla promozione stagionale, potete acquistarlo scontato di 100€, passando da 299€ a soli 199€.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Con uno sconto di 100€, il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra passa momentaneamente da 699€ a 569€, offrendo una pulizia impeccabile con le tecnologie più moderne. Il design Lay-Flat 180° consente di raggiungere gli angoli più nascosti sotto i mobili, mentre il design DualBlock Anti-Tangle elimina i grovigli di capelli grazie a raschietti a pettine e lineari. Il sistema di auto-pulizia Flashdry utilizza acqua calda per dissolvere le macchie e asciuga rapidamente ogni parte dell'utensile con un getto di aria calda a 85°C. Con fino a 50 minuti di autonomia, grazie alla sua grande batteria e alla tecnologia Tineco iLoop, questo modello offre prestazioni costanti da vero top di gamma.

PURE ONE STATION 5 Plus

Come non citare anche l'offerta del momento sul PURE ONE STATION 5 Plus, ora in sconto da 459€ a soli 389€! Questo aspirapolvere innovativo è la soluzione definitiva per una pulizia senza stress. Con un'aspirazione da 175W, cattura facilmente polvere, detriti e peli di animali su pavimenti duri e tappeti. Il suo sistema di pulizia automatica si occupa di tutto: basta riporlo nella stazione e si auto-pulisce e ricarica, mentre il cestino ecologico da 2,5L trattiene detriti per giorni, evitando la necessità di svuotarlo quotidianamente. La spazzola ZeroTangle, con setole a forma di V, elimina grovigli di capelli e peli, ideale per i proprietari di animali. Inoltre, il design ClogLess e il sensore intelligente iLoop regolano automaticamente la potenza di aspirazione per garantire prestazioni ottimali.