Purificatore d'aria Philips Serie 900 in OFFERTA a soli 140€!

Il purificatore d'aria Philips Serie 900 è in offerta su Amazon a soli 139,99€ invece di 161,03€, con uno sconto del 13%! Perfetto per chi soffre di allergie, questo dispositivo certificato ECARF purifica ambienti fino a 65m² catturando il 99,97% delle particelle nocive grazie al filtro HEPA a 3 strati. Estremamente silenzioso e con un consumo energetico di appena 23W, vi garantirà aria pulita con la massima efficienza energetica. La connessione all'app Air+ vi permette inoltre di monitorare la qualità dell'aria anche da remoto.

Purificatore d'aria Philips Serie 900, chi dovrebbe acquistarlo?

Il purificatore d'aria Philips Serie 900 è particolarmente consigliato a chi soffre di allergie e problemi respiratori. Certificato da ECARF, questo dispositivo rimuove efficacemente il 99,99% di pollini, acari della polvere e allergeni degli animali domestici che possono scatenare sintomi allergici. La sua potente filtrazione HEPA a 3 strati cattura particelle microscopiche fino a 0,003 micron, inclusi virus e batteri, rendendolo ideale per famiglie con bambini piccoli, anziani o persone immunocompromesse che necessitano di un ambiente domestico più salubre.

È perfetto anche per chi cerca un dispositivo silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico. Con la modalità Sleep ultra-silenziosa che emette appena 20,5 dB di rumore (meno di un sussurro) e un consumo energetico di soli 23W alla massima potenza, vi garantisce un funzionamento discreto e economico. La connettività smart con l'app Air+ soddisfa le esigenze di chi desidera monitorare la qualità dell'aria anche da remoto, mentre l'ampia copertura fino a 65m² lo rende adatto sia per appartamenti che per uffici di medie dimensioni.

Il Purificatore d'aria Philips Serie 900 offre prestazioni eccezionali con un CADR di 250 m³/h, coprendo efficacemente ambienti fino a 65 m². Il suo sistema di filtrazione HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron, eliminando pollini, polvere, virus e batteri. Certificato ECARF per chi soffre di allergie, funziona in modalità ultra-silenziosa a soli 20,5 dB e consuma appena 23W.

La connettività con l'app Air+ vi permette di monitorare la qualità dell'aria anche da remoto. A questo prezzo scontato di 139,99€ rispetto ai 161,03€ originali, il Purificatore d'aria Philips Serie 900 rappresenta un investimento eccellente per la salute della vostra famiglia. La combinazione di efficienza energetica, filtraggio avanzato e funzionamento silenzioso lo rende perfetto per chi soffre di allergie o semplicemente desidera respirare aria più pulita in casa.

Vedi offerta su Amazon