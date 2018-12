Qualcomm annuncia MDM9205, il modem per IoT nell’era del 5G

Qualcomm ha presentato oggi il modem multimodale LTE MDM9205, pensato per la prossima generazione di prodotti e servizi dell’Internet of Things (IoT) che potranno supportare l’innovativa rete 5G. La parola chiave è riduzione. Il nuovo modem infatti ha dimensioni pari a 14.7 x 15.3 mm rispetto ai 21.8 x 19.2 mm del predecessore MDM9206 e dovrebbe avere un consumo energetico ridotto che potrebbe arrivare fino al 70% in meno. A ciò si aggiunge il costo delle singole componenti che dovrebbe scendere del 40%.

MDM9205 è basato sul processore Cortex A7 e supporta i sistemi operativi real-time ThreadX e AliOs Things. La maggiore efficienza della connettività invece è assicurata dalla tecnologia Cat M1(eMTC), con supporto vocale, e alla Cat-NB2 progettato per consentire ai produttori di dispositivi l’ottimizzazione in termini di costi e di energia.

La combinazione di queste due tecnologie con l’aggiunta di E-GPRS e dell’estensione del supporto del range di frequenza da 450MHz a 2.1Ghz (fino a 23 bande globali) consentirà agli OEM di sviluppare prodotti funzionanti in tutto il mondo. Infine, per quanto riguarda i diversi sistemi satellitari globali di navigazione, in MDM9205 sono presenti GPS, Glonass, BeiDou e Galileo. Non manca il Software Development Kit (SDK) che è stato progettato per permettere agli sviluppatori di accedere a funzionalità aggiuntive del modem, come per esempio la geolocalizzazione.

Com’è ormai noto, la rete 5G – grazie alla nuova tecnologia per lo spettro millimetrico – aprirà la strada a una minore latenza e bassi consumi rispetto al 4G. La nuova rete allargherà sempre più i confini dell’IoT grazie alla possibilità di connettere un numero sempre più elevato di dispositivi creando una vera e propria smart society dove tutto è connesso.