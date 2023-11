Questa friggitrice ad aria è un AFFARE a questo prezzo! (99€)

Non perdete l'occasione di acquistare la G3 Ferrari G10136 Friggisano 2.0 su Amazon, approfittando degli incredibili sconti per il Black Friday! Questa friggitrice ad aria, con una capacità di 11 litri e 9 programmi preimpostati, è in offerta a soli 99,99€, rispetto al prezzo originale di 130,79€. Questo significa che risparmierete ben il 23% sul prezzo originale! Non solo frigge, ma cuoce al forno, gratina, arrostisce, tosta, scongela e riscalda. Approfittate di questa offerta imperdibile per portare a casa un prodotto multifunzione di alta qualità a un prezzo super conveniente!

G3 Ferrari G10136 Friggisano 2.0, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prodotto è consigliato a tutti coloro che amano la cucina, ma hanno poco tempo a disposizione. La G3 Ferrari G10136 Friggisano 2.0, con la sua versatilità e praticità, risolve il problema di coloro che amano friggere, cuocere al forno, gratinare, arrostire, tostare, scongelare e riscaldare i cibi in modo salutare e con minori grassi. Fornendo una soluzione completa per ogni esigenza culinaria, questo prodotto è perfetto anche per famiglie numerose grazie alla sua capacità di 11 litri.

La G3 Ferrari G10136 Friggisano 2.0 è una friggitrice ad aria dal design elegante con una potenza di 1.500 W. Dotata di un display digitale che consente di scegliere tra 9 programmi preimpostati, offre la possibilità di regolare la temperatura da 80 a 200°C, con un timer di 60 minuti. Inoltre, possiede un vassoio antiaderente con funzione raccogligasso e accessori utili come 2 vassoi forati antiaderenti, cestello, accessorio per spiedini e girarrosto.

Concludendo, la G3 Ferrari G10136 Friggisano 2.0 è un prodotto utilissimo per chi vuole combinare qualità, funzionalità e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Offerta a soli 99,99€ invece di 130,79€ vi permetterà di cucinare i vostri piatti preferiti in modo più sano, facile e veloce.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!