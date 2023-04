Ormai lo saprete: se si è alla ricerca di gadget sfiziosi per personalizzare casa, o per dare un tocco in più alla vostra postazione da gioco, o da lavoro, allora la piattaforma a cui rivolgersi è TikTok, che negli ultimi anni ha dato vita al trend degli “Amazon Finds”, ovvero quei prodotti non ancora noti che, per le loro particolarità, cominciano a guadagnare una sempre maggiore popolarità.

Tra questi, uno dei più celebri di questi ultimi mesi, e per questo acquistatissimo su Amazon, è questo piccolo proiettore a forma di astronauta, capace di dare un tono del tutto nuovo a qualsiasi ambiente grazie alla sua luce d’atmosfera, ma soprattutto al suo sfizioso design! Un prodotto che, di norma, costerebbe 34,99€ , ma che oggi può essere vostro a 30,59€ grazie ad un doppio sconto, possibile anche grazie ad un pratico coupon!

Vi basterà, infatti, selezionare la casella coupon presente direttamente sulla pagina del prodotto (la troverete poco sotto al prezzo), per ricevere uno sconto del 10%, che andrà a sommarsi al piccolo sconto già presente sul prodotto.

E credeteci, anche se lo sconto è, tutto sommato, di poco più del 10% totale, si tratta comunque di un’occasione da non perdere, perché non solo questo prodotto è richiestissimo, ma anche perché si tratta dello sconto più alto rintracciato su questo articolo, almeno per ciò che concerne quella che è la sua versione originale.

Già largamente copiato da una moltitudine di produttori cinesi, proprio a causa della popolarità cresciuta su TikTok, questo piccolo astronauta è prodotto dall’azienda emergente Star Sky, ed è realizzato in modo davvero pregevole, tanto da disporre perino si un pratico telecomando per il controllo da remoto.

In grado di proiettare una luce notturna colorata che ricorda una galassia, ha la particolarità di essere stato realizzato per sembrare una piccola e sfiziosa statuetta di un astronauta con tanto di testa ruotabile a 360 gradi! La testa, infatti, è magnetica, e riceve energia per mezzo di un cavo esterno che però è perfettamente integrato col design del prodotto.

Il risultato è pregevole, tanto che più che una luce notturna, questo piccolo oggettino sembra quasi un pregevole pezzo di design e, non a caso, come detto in apertura, sta andando a ruba!

Insomma, parliamo di un dispositivo semplice ma molto carino, perfetto per adornare uno spazio da gioco o da lavoro e, per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

