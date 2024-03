Questa nuova IA non ha rivali, è migliore di ChatGPT e Google Gemini

Anthropic, una startup di intelligenza artificiale fondata da ex dipendenti di OpenAI, ha annunciato il lancio della sua nuova famiglia di modelli di IA, Claude 3. Questi modelli, secondo l'azienda, presentano prestazioni paragonabili o addirittura superiori a quelli dei principali modelli di intelligenza artificiale di Google e OpenAI. Una delle caratteristiche più significative di Claude 3 è la sua capacità multimodale, che le consente di comprendere sia input testuali che fotografici, contrariamente alle versioni precedenti.

Anthropic sostiene che Claude 3 sarà in grado di rispondere a un numero maggiore di domande, comprendere istruzioni più lunghe e fornire risposte più precise rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, grazie alla sua maggiore comprensione del contesto, sarà in grado di elaborare un numero più ampio di informazioni. La famiglia Claude 3 è composta da tre modelli: Haiku, Sonnet e Opus. Opus è descritto come il modello più intelligente.

Anthropic ha dichiarato che i modelli Sonnet e Opus sono già disponibili sul suo sito web claude.ai e sulle relative API, mentre il modello Haiku sarà rilasciato prossimamente. Tutti e tre i modelli possono essere utilizzati per una varietà di compiti, tra cui chatbot, completamento automatico e estrazione dati.

I modelli Claude 3 non solo superano i loro predecessori, ma anche i principali concorrenti. Opus, ad esempio, ha ottenuto risultati migliori del GPT-4 di OpenAI in diversi benchmark, dimostrando una maggiore capacità di elaborazione e risoluzione di problemi.

Anthropic ha addestrato i modelli utilizzando una combinazione di dati interni e pubblici a partire da agosto 2023, utilizzando l'hardware fornito da Amazon AWS e Google Cloud. Entrambe le società hanno investito in Anthropic, che prevede di rendere i modelli Claude 3 disponibili anche su altre piattaforme come Bedrock di AWS e Vertex AI di Google.