20€ per un set che tiene d’occhio temperatura e umidità in ogni stanza

Termometro igrometro Onherm, chi dovrebbe acquistarlo?

Questi termometri igrometri garantiscono misurazioni precise grazie a sensori avanzati: la temperatura è rilevata con un intervallo da -40°C a 60°C e un’accuratezza di ±1°C, mentre l’umidità viene misurata da 1% RH a 99% RH con una precisione di ±0,5% RH. I dati vengono aggiornati ogni due minuti e mezzo, così da offrirvi un monitoraggio costante e affidabile. Compatibili con WiFi a 2,4 GHz, vi permettono di collegarli facilmente alla vostra rete domestica o lavorativa per un controllo sempre a portata di mano tramite l’app HOMGAR.

Uno dei grandi vantaggi di questo dispositivo è la possibilità di monitoraggio remoto e l’integrazione con collegamenti intelligenti: potete configurare azioni automatiche in base alle variazioni ambientali, come l’accensione del condizionatore quando la temperatura supera i 36°C o l’avvio dell’umidificatore se l’umidità scende sotto il 20% RH. Inoltre, grazie alla funzione di archiviazione dati gratuita, potrete conservare e analizzare tutte le variazioni di temperatura e umidità nel tempo direttamente dall’app, senza limiti di spazio o di durata.

Il design compatto e portatile di questi igrometri li rende perfetti per molteplici utilizzi, sia in ambienti interni che esterni. Resistenti a polvere e acqua (certificazione IP65), sono ideali per cucina, bagno, serre, magazzini, soffitte e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla funzione di condivisione del dispositivo, potrete permettere a tutti i membri della famiglia di monitorare l’ambiente, garantendo comfort e sicurezza a chi vi sta intorno. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva: è il momento di portare la tecnologia smart nelle vostre mani!

