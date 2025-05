La sfida tra Roma e Milan, valida per la Serie A, si giocherà domenica 18 maggio alle 20:45 e sarà visibile in esclusiva su DAZN. Se siete appassionati di calcio e non volete perdervi questo attesissimo incontro, DAZN è la piattaforma ufficiale che trasmetterà la partita in diretta streaming, anche per chi si trova all’estero. Vediamo come arrivano le due squadre a questo importante appuntamento e come garantirsi la visione anche fuori dall’Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Milan in TV e streaming

La partita Roma - Milan è prevista per le 20:45 del 18 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Roma arriva a questo match con un bilancio piuttosto solido nelle ultime cinque giornate: una sconfitta, un pareggio e ben tre vittorie. Questo andamento ha permesso ai giallorossi di conquistare una posizione importante in classifica, attualmente al 6° posto, ancora in lotta per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. La squadra di Mourinho ha dimostrato di saper reagire bene, cercando di mantenere continuità e solidità in casa e in trasferta, elementi che saranno fondamentali in questo delicato confronto contro il Milan.

Il Milan, invece, arriva a Roma con un record recente di quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. Nonostante questo ruolino di marcia convincente, i rossoneri occupano una posizione di classifica inferiore rispetto ai giallorossi, attualmente all’8° posto. La squadra di Pioli punta a sfruttare il buon momento di forma per risalire la graduatoria e consolidare la propria candidatura per un piazzamento europeo. La sfida con la Roma rappresenta quindi un banco di prova importante per confermare questa crescita e mettere pressione ai rivali.

Probabili formazioni Roma - Milan

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Per gli appassionati che si trovano all’estero e non vogliono perdere la partita, la soluzione migliore è affidarsi a DAZN, che detiene i diritti esclusivi per la diretta streaming. Tuttavia, l’accesso a DAZN Italia potrebbe essere limitato fuori dai confini nazionali a causa delle restrizioni geografiche. Per questo motivo, è consigliabile utilizzare una delle migliori VPN. Grazie a una VPN, sarà possibile simulare una connessione dall’Italia, sbloccando così l’accesso alla piattaforma e guardare la partita Roma - Milan in streaming in alta qualità, senza intoppi e in totale sicurezza.