Il 18 maggio alle 20:45 va in scena una sfida importante della Serie A, Parma contro Napoli. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che detiene i diritti per questa partita. Se siete appassionati di calcio e non volete perdervi nemmeno un minuto di questo incontro, potrete seguire la gara comodamente da casa tramite l’app di DAZN o il sito ufficiale, sia su smart TV, smartphone, tablet o PC. Ma cosa fare se vi trovate all’estero? Nessun problema, grazie a semplici soluzioni tecnologiche potrete godervi la partita senza limitazioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Parma - Napoli in TV e streaming

La partita Parma - Napoli è prevista per le 20:45 del 18 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Parma si presenta a questa partita con un andamento altalenante nelle ultime cinque giornate di campionato. La squadra ha raccolto 2 pareggi, 2 sconfitte e una vittoria, segno di qualche difficoltà nel trovare continuità. Attualmente occupa la 16ª posizione in classifica, a un passo dalla zona calda, e ha bisogno di punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Il reparto offensivo ha mostrato sprazzi di qualità, ma la difesa è spesso sembrata vulnerabile, elemento che il Parma dovrà sistemare per mettere in difficoltà un Napoli così in forma.

Il Napoli arriva a questa partita in un momento super positivo. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha collezionato 4 vittorie e 1 pareggio, confermandosi al comando della classifica di Serie A. Il primo posto è frutto di una stagione molto solida, caratterizzata da un gioco offensivo brillante e una difesa compatta. Gli azzurri puntano a mantenere questo ritmo per consolidare il vantaggio sulle inseguitrici e avvicinarsi sempre di più allo scudetto. Sarà interessante vedere come il Napoli gestirà questa trasferta insidiosa contro un Parma motivato.

Probabili formazioni Parma - Napoli

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete seguire la partita in diretta, la soluzione ideale è utilizzare una buona VPN. Questo strumento permette di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a DAZN Italia anche dall’estero. Tra le migliori VPN consigliate ci sono ExpressVPN, NordVPN e Surfshark, che garantiscono una connessione veloce e sicura, indispensabile per lo streaming in alta qualità senza interruzioni. Attivando una VPN con un server italiano, potrete godervi Parma - Napoli in diretta streaming ovunque vi troviate, senza perdere nemmeno un attimo di questa emozionante sfida di Serie A.