Questa smart TV Samsung da 55" è la scelta perfetta per gli appassionati di tecnologia, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un smart TV 4K che unisca tecnologie all'avanguardia e un prezzo vantaggioso, non potete perdere questa offerta su Amazon. Infatti, la smart TV Samsung QE55Q80DAUXZT è disponibile a soli 696,98€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo mediano di 746,90€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un televisore di ultima generazione al minimo storico.

Samsung QE55Q80DAUXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung QE55Q80DAUXZT è una smart TV QLED da 55 pollici che ridefinisce l'esperienza visiva grazie al processore NQ4 AI Gen2, capace di ottimizzare ogni immagine con un incredibile upscaling AI 4K. Questo significa che anche i contenuti a bassa risoluzione verranno trasformati in immagini ultra nitide e dettagliate. La tecnologia Quantum Dot garantisce il 100% del volume colore, offrendo più di un miliardo di sfumature per immagini vivide e realistiche.

La qualità visiva è ulteriormente esaltata dal Direct Full Array, una tecnologia di retroilluminazione a LED che assicura contrasti profondi e dettagli sorprendenti, mentre il Quantum HDR+ porta la qualità dell'immagine a livelli cinematografici con colori brillanti e una luminosità eccezionale. Grazie al Real Depth Enhancer, ogni scena acquisisce una maggiore profondità, offrendo un realismo impareggiabile.

Non solo immagini mozzafiato: l'audio è curato nei minimi dettagli grazie al supporto Dolby Atmos e alla tecnologia OTS Lite, che sincronizza l'audio con l'azione su schermo per un'esperienza sonora tridimensionale. La funzione Q-Symphony permette inoltre di abbinare perfettamente la TV con una soundbar Samsung (non inclusa), creando un'armonia sonora immersiva.

Per gli appassionati di gaming, il Gaming Hub consente di accedere facilmente ai giochi preferiti, mentre lo Smart Hub organizza tutti i contenuti in un'unica piattaforma intuitiva. Con la funzionalità SmartThings, potrete controllare comodamente tutti i dispositivi smart di casa direttamente dal televisore.

Disponibile in elegante colorazione Eclipse Silver, Samsung QE55Q80DAUXZT è un concentrato di tecnologia pensato per chi desidera il massimo in termini di intrattenimento. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon e approfittate del prezzo più basso di sempre per rivoluzionare il vostro modo di guardare la TV. Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

