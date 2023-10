Questa smart TV Samsung Neo QLED da 55" è eccezionale ed è in super sconto!

Quando si tratta di prodotti tech, il marchio Samsung spicca come leader in termini di qualità, anche perché produce alcune fra le smart TV migliori in commercio. Se state cercando un prodotto che possa offrirvi un'ottima qualità audio e video, vi consigliamo il modello Neo QLED QN95B 4K da 55", disponibile oggi su eBay con uno sconto del 57%.

Vi abbiamo già parlato della eBay Tech Week, una settimana di sconti folli su tantissimi prodotti tecnologici, grazie alla quale questa eccezionale smart TV con schermo Neo QLED è in offerta a soli 899,99€, consentendovi di risparmiare oltre 1.200,00€ rispetto al prezzo di listino. Inoltre, le spese di spedizione sono del tutto gratuite.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung QN95B è la scelta perfetta per gli appassionati di home cinema che desiderano godersi le ultime novità in streaming nel massimo comfort, abbandonando le dimensioni limitate di un laptop e passando a uno schermo Neo QLED ampio e con una risoluzione nettamente superiore. Potrete anche sfruttare i comandi vocali integrati per accedere alle app di servizi come Netflix, Prime Video, Disney+ e tantissimi altri.

Inoltre, questo modello è particolarmente indicato per coloro che desiderano acquistare una smart TV di fascia alta senza spendere anche oltre 1.000,00€, come spesso accade per un TV di grandi dimensioni e dotato delle ultime tecnologie come questo. Le ottime prestazioni audio e video sono l'ideale per chi ama guardare i film a casa propria come se fosse al cinema, mentre le grandi dimensioni dello schermo sono perfette per chi ha un ambiente interamente da dedicare all'home cinema.

Vale la pena notare che questo è il momento perfetto per acquistare il modello Samsung QN95B, poiché il prezzo di oggi è uno dei più vantaggiosi mai visti. L'andamento è stato variabile nel corso del tempo, arrivando perfino a superare i 2.100,00€ esattamente un anno fa. L'ultima offerta risale al 20 settembre, quando il prezzo era solo 9,00€ inferiore rispetto all'offerta attuale di eBay. Considerando poi che fino a ieri la QN95B era venduta a oltre 1.600,00€, lo sconto attuale rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte o la promozione stessa potrebbero terminare a breve. Vi ricordiamo, infatti, che il coupon è valido solo fino al 26 ottobre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!