eBay Tech Week, 7 giorni di super offerte!

Anche se il Black Friday è sempre più vicino, non è necessario attenderlo per fare i vostri acquisti tech risparmiando. Infatti, da oggi sono attive le tantissime offerte dell'eBay Tech Week, una nuova tornata promozionale che vi permetterà di acquistare il meglio della tecnologia a prezzi stracciati.

Grazie a questa iniziativa potrete finalmente portare a casa elettrodomestici, PC, smartphone e tantissimi altri prodotti potendo risparmiare davvero tanto rispetto ai normali prezzi di listino. Tuttavia, questa promozione durerà 7 giorni, per cui avete tempo solo fino al 22 ottobre per approfittare delle incredibili offerte di eBay.

eBay Tech Week, perché dovreste approfittarne?

Se state pensando di fare acquisti più o meno dispendiosi, questo è davvero il momento giusto, poiché avrete accesso a dei prezzi incredibilmente convenienti su tantissimi prodotti tech per tutte le esigenze. Ad esempio, se desiderate uno smartphone top di gamma prodotto da un'azienda che realizza alcuni modelli fra i migliori sul mercato, non possiamo che consigliarvi l'eccezionale Apple iPhone 15. La fotocamera da ben 48 megapixel gli permette di scattare foto di altissima qualità e di registrare video in 4K, per cui è la scelta ideale per fotografi e videomaker, sia amatoriali che professionisti. Compatto e leggero, questo gioiello della tecnologia è disponibile a soli 869,90€ anziché 979,90€, grazie allo sconto dell'11%, che corrisponde a ben 110,00€.

Fra le tantissimi proposte, abbiamo pensato di segnalare un'offerta che interesserà i videogiocatori: stiamo parlando delle cuffie con microfono Sony Pulse 3D, specificamente progettate per PlasyStation 5. Sono la scelta ideale per chi possiede questa console e desidera acquistare solo prodotti originali Sony, la cui compatibilità con PS5 è assoluta. Queste cuffie wireless vi regaleranno un coinvolgente audio 3D e comunicazioni sempre chiare, grazie al doppio microfono integrato e perfettamente nascosto nel profilo del prodotto. Le Sony Pulse 3D sono in vendita su eBay ad appena 69,99€ invece di 84,99€, con uno sconto del 18%, ovvero 15,00€.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi degli articoli in sconto, prendiamo ad esempio il già citato Apple iPhone 15: venduto solitamente a 979,90€, questo modello non solo è stato in offerta rare volte, ma spesso è finito sold out, il che dimostra che la richiesta sia davvero elevatissima. Dato che il prezzo tende a salire più che a scendere (su Amazon il 2 e il 9 ottobre ha toccato la vetta dei 1.045,00€), l'offerta di eBay è davvero molto conveniente, anche perché è il prezzo più basso di sempre per questo modello. Quindi, vi esortiamo ad approfittare dell'offerta il prima possibile, perché potrebbe esaurirsi prestissimo.

Naturalmente, questi sono solo un paio di esempi dei tantissimi prodotti che trovate sulla , dove potrete scoprirli tutti. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che la promozione durerà solo fino al 22 ottobre.

