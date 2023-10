Switch 2 non compatibile con i vecchi giochi? Sarebbe solo una mossa commerciale

Come funzionerà la retrocompatibilità sulla papabile Nintendo Switch 2? Ce lo stiamo chiedendo tutti, ma a essere totalmente onesti, la lunga storia di Nintendo dovrebbe offrire delle rassicurazioni in merito.

Durante un episodio del popolare podcast XboxEra, il co-conduttore Nick Baker ha condiviso un rumor proveniente da una fonte anonima che suggerisce che Nintendo Switch 2 potrebbe seguire l'esempio della PlayStation 3 di Sony. In altre parole, sembra che ci potrebbero essere due versioni di Switch 2, dove una di queste sarà totalmente digitale e non potrà far funzionare i titoli precedentemente acquistati in digitale.

Baker ha sottolineato la natura non confermata del rumor, specificando che né lui né la sua fonte hanno certezza riguardo alla reale intenzione di Nintendo in merito a questa strategia.

Questa voce, però, ha scatenato un acceso dibattito tra i fan della casa giapponese, preoccupati di dover abbandonare la propria collezione di giochi nel caso di un eventuale aggiornamento alla nuova console. Tuttavia, è importante notare, come scritto a inizio articolo, che Nintendo ha una storia importante per quanto concerne la retrocompatibilità con le sue console, consentendo ai giocatori di godere dei titoli delle generazioni precedenti. Per esempio, è stato possibile giocare ai giochi Game Boy Advance su un Nintendo DS, ai titoli GameCube su un Wii e ai giochi Wii su un Wii U.

Inoltre, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha dichiarato all'inizio di quest'anno che l'azienda desidera facilitare la transizione dei clienti verso le nuove console, evitando la necessità di "ricostruire il rapporto con i propri clienti". In altre parole, Nintendo vuole assicurarsi che i giocatori possano continuare a utilizzare i propri account Nintendo senza problemi. Ma sarà davvero così?