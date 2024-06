Questa TV Samsung da 85 pollici è in sconto di 300€: CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di una smart TV di alta qualità, che offra un'esperienza visiva e sonora eccezionale a un prezzo competitivo, senza rinunciare a delle dimensioni colossali, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta ora disponibile su Amazon. La TV Samsung QE85Q60CAUXZT QLED 4K da 85 pollici è attualmente disponibile a soli 1.399€, scontata di 300€ dal prezzo originale di 1.698,99€, permettendovi di risparmiare il 18% sul vostro acquisto.

Smart TV Samsung QE85Q60CAUXZT, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Samsung QE85Q60CAUXZT è il dispositivo ideale per gli amanti dell’intrattenimento domestico che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e del suono, e che mirano soprattutto uno schermo perfetto per costruire un vero e proprio home cinema. Con un pannello QLED da 85" infatti, questo smart TV offre la risoluzione 4K supportata dal processore Quantum Lite 4K che ottimizza la definizione dei video, garantendo un'esperienza visiva mozzafiato, arricchita anche dall'HDR.

Per gli appassionati di gaming, il televisore si rivela una scelta eccellente: dotato della Gaming Hub targata Samsung, permette di accedere ai giochi con facilità e rapidezza, senza compromettere la resa grafica e la fluidità dei titoli, al fine di sfruttare al meglio le funzionalità cloud di Xbox Game Pass Ultimate. Il design sottile ed elegante, combinato con uno stand regolabile, aumenta la versatilità del prodotto, pronto a migliorare la vostra esperienza con il supporto agli assistenti vocali Bixby, Alexa e Google Assistant.

Particolare attenzione è stata prestata anche al comparto sonoro, viste le funzionalità OTS Lite e Q-Symphony che aumentano l'effetto 3D, sia per i videogiochi che per film e serie TV, con un risultato ottimo anche senza l'utilizzo di una soundbar esterna.

Attualmente disponibile a 1.399,00€, il TV Samsung QE85Q60CAUXZT QLED 4K rappresenta una scelta eccellente per chi ricerca qualità visiva e sonora senza compromessi, con una dimensione del pannello da record. La combinazione di tecnologie avanzate e un design sottile ed elegante, rendono la Smart TV perfetta sia per gli appassionati di gaming che per chi vuole costruire un home cinema per serie TV e film.

