Hai mai provato Xbox Game Pass? I primi 14 giorni costano solo 1 euro!

Per gli utenti Xbox, così come per quelli PC, il servizio Xbox Game Pass non è affatto sconosciuto. Tuttavia, ci sono sicuramente utenti che, per vari motivi, non hanno ancora avuto modo di provarlo. Ora, possono farlo a soli 1€ per i primi 14 giorni, un'opportunità estremamente conveniente per esplorare questo rinomato servizio di abbonamento. Xbox Game Pass offre un vasto catalogo di titoli, comprese le nuove uscite come S.T.A.L.K.E.R. 2, previsto per il 5 settembre 2024. Optando per il piano Ultimate, è possibile giocare anche in cloud su qualsiasi dispositivo compatibile, incluse le smart TV Samsung di ultima generazione.

Xbox Game Pass, chi dovrebbe abbonarsi?

Xbox Game Pass è adatto a diversi tipi di giocatori. Primo fra tutti, chi ama la varietà e l'accesso immediato a titoli di diversi generi senza dover spendere soldi per ogni titolo. È perfetto anche per i gamer multi-piattaforma, che possono usufruire della stessa libreria di giochi su Xbox e PC con un unico abbonamento.

Con una piccola spesa mensile in più, Xbox Game Pass diventa un servizio perfetto anche per coloro che sono interessati alla flessibilità di giocare su diversi dispositivi tramite la potenza del cloud. Questo significa che potete godervi i vostri titoli preferiti anche se non possedete un PC desktop o un notebook da gaming. Con tutte queste caratteristiche e un'offerta di prova così conveniente, Xbox Game Pass è davvero un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per i videogiocatori di ogni tipo.

