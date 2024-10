Queste sedie e scrivanie sono come l'Apple dei telefoni: ecco un coupon da 100€ extra

Se desiderate rendere la vostra postazione di lavoro o di gioco il più confortevole possibile, le sedie in tessuto di SecretLab sono l'equivalente dell'Apple nel mondo degli smartphone. Attualmente, beneficiate di una doppia promozione: alcuni modelli della serie TITAN Evo sono scontati di 100€, mentre le scrivanie possono arrivare a uno sconto di 119€. Inoltre, è disponibile il coupon "SLEV-100", che offre un ulteriore sconto di 100€ con una spesa minima di 1300€. Questo coupon è ideale quindi se state pensando di acquistare più di una sedia o una scrivania.

Promozioni SecretLab, perché approfittarne?

In aggiunta alle sedie e scrivanie in offerta, SecretLab propone anche una serie di Secretlab SKINS, perfette per chi desidera cambiare lo stile della propria sedia. Questi rivestimenti non solo permettono di personalizzare l’aspetto della sedia, ma sono anche una soluzione ideale per chi ha un tessuto rovinato dopo anni di utilizzo. Con le Secretlab SKINS, potete dare nuova vita alla vostra sedia, scegliendo tra una vasta gamma di design e colori che si adattano perfettamente al vostro gusto personale. Non c'è niente di meglio che una postazione di lavoro che rispecchi il proprio stile, e queste opzioni vi consentono di farlo senza dover acquistare una nuova sedia in tessuto.

Acquistare una sedia TITAN Evo è un investimento nella vostra salute e produttività. Grazie al design ergonomico, questa sedia è studiata per offrire un supporto ottimale durante lunghe ore di lavoro o gaming. I materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione assicurano una durata eccezionale, mentre le opzioni di personalizzazione permettono di adattare la sedia alle vostre esigenze specifiche. La possibilità di regolare l'altezza, il supporto lombare e il reclinamento la rende un'ottima scelta per chiunque desideri una postazione di lavoro ergonomica e confortevole.

Anche la scrivania Secretlab MAGNUS è un elemento fondamentale per un ambiente di lavoro o di gioco di successo. Con un design moderno e funzionale, la MAGNUS è progettata per ottimizzare lo spazio e garantire un’ottima organizzazione. Le sue caratteristiche, come la gestione dei cavi e la superficie ampia, consentono di mantenere tutto in ordine e a portata di mano, riducendo il disordine e aumentando la produttività.

