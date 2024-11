Questo bundle Ring Intercom, che ha spopolato in Germania, arriva in Italia al Black Friday

L'attesa è finalmente terminata: il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato anche quest'anno. Fino al 2 dicembre, migliaia di offerte imperdibili saranno disponibili, ma vogliamo subito mettere in evidenza una promozione davvero interessante. Il Ring Intercom non solo è proposto nella sua versione standalone al miglior prezzo di sempre, solo 37,99€, ma viene anche offerto in numerosi bundle con altri dispositivi smart home, inclusi gli immancabili Echo. La grande novità di quest'anno, però, è che per la prima volta viene proposto insieme alla Fire TV Stick 4K a un prezzo straordinario: 42,99€. In pratica, la chiavetta vi costerebbe solo 5€! Questo bundle ha riscosso un enorme successo in Germania lo scorso anno, ma non era disponibile in altri mercati.

Ring Intercom + Fire TV Stick 4K, perché approfittarne?

Questo bundle rappresenta un'offerta straordinaria per chi cerca di migliorare la propria casa smart in modo conveniente e funzionale. Il Ring Intercom, uno degli ultimi prodotti della linea Ring, consente di comunicare con le persone alla porta di casa anche quando non si è presenti, grazie alla sua facilità di integrazione con smartphone e dispositivi Alexa. Combinate Ring Intercom con Fire TV Stick per rispondere al citofono comodamente dal divano. Parlate con i visitatori e aprite la porta con i comandi vocali, senza perdere nemmeno un istante del vostro programma TV preferito o dell'ultimo film di successo.

La Fire TV Stick 4K, d'altra parte, è il dispositivo perfetto per trasformare qualsiasi televisore in una smart TV, permettendo di accedere a contenuti in streaming ad alta risoluzione, inclusi film, serie TV e app preferite. Con il Black Friday 2024, questo bundle offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, in quanto consente di ottenere due dispositivi essenziali per la casa smart a un costo davvero contenuto.

Un altro aspetto interessante di questo bundle è la semplicità d'uso di entrambi i dispositivi. Il Ring Intercom si configura facilmente tramite l'app mobile di Ring e in pochi passaggi è possibile iniziare a ricevere notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal proprio smartphone. Per quanto riguarda la Fire TV Stick 4K, il setup è altrettanto semplice e intuitivo, basta collegarla alla porta HDMI del televisore e seguire le istruzioni per configurare i propri account di streaming. Con entrambi i dispositivi compatibili con Alexa, è possibile anche controllarli tramite comandi vocali, aggiungendo ancora più comodità all'esperienza d'uso.

Infine, non dimentichiamo che acquistare il bundle Ring Intercom + Fire TV Stick 4K a soli 42,99€ rappresenta un risparmio notevole rispetto al prezzo separato dei singoli dispositivi. Se si considera che la Fire TV Stick 4K è venduta normalmente intorno ai 30€, questo è un affare imperdibile per chi desidera ampliare le funzionalità della propria casa intelligente a un prezzo accessibile. Se avete già un sistema smart home o state pensando di iniziare, questa offerta è l'occasione perfetta per arricchirlo con dispositivi di qualità, sfruttando al massimo la comodità e l'efficienza che questi prodotti offrono.

