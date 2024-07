Questo mouse da gaming Asus ROG Strix oggi costa QUASI LA METÀ! (-47%)

Siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che coniughi prestazioni elevate, portabilità e una lunga autonomia? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon: l'innovativo Asus ROG Strix Carry è ora acquistabile a soli 39,99€, con uno sconto del 47% sul prezzo di listino di 74,90€, permettendovi di risparmiare ben 34,91€!

Mouse da gaming Asus ROG Strix Carry, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Asus ROG Strix Carry è la soluzione ideale per i giocatori che desiderano la massima libertà di movimento senza compromessi sulle prestazioni. Questo dispositivo si rivela perfetto per chi è sempre in viaggio ma non vuole rinunciare a un'esperienza di gioco di alto livello. La doppia connettività wireless 2,4 GHz e Bluetooth offre versatilità d'uso, mentre la batteria a lunga durata assicura sessioni di gioco prolungate senza interruzioni.

I gamer che apprezzano i titoli frenetici ameranno particolarmente il sensore ottico ad alta precisione che arriva fino a 7200 DPI, garantendo una risposta rapida e accurata in ogni situazione di gioco, mentre la tecnologia smarthop contribuisce a mantenere una connessione stabile, evitando interferenze che potrebbero compromettere le prestazioni. Inoltre, il design ergonomico e la possibilità di personalizzare gli switch rendono questo mouse un investimento duraturo nel tempo, ancora più conveniente sé a metà prezzo in vista del Prime Day!

Attualmente in offerta a soli 39,99€, l'Asus ROG Strix Carry rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un mouse da gaming wireless di alta qualità a un prezzo competitivo. La combinazione di prestazioni elevate, design ergonomico, e longevità garantita dalla possibilità di sostituire gli switch, rende questo mouse un acquisto consigliato per migliorare significativamente la propria esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon